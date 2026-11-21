Shenzen, 21 novembre 2026 – La scelta del luogo dice già molto. Per il primo vertice trilaterale nella storia tra Stati Uniti, Cina e Russia, Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin non si sono dati appuntamento a Pechino, la capitale del potere politico e dell’ideologia, ma a Shenzhen: la metropoli simbolo del capitalismo cinese, cresciuta in quarant’anni da villaggio di pescatori a cuore pulsante dell’industria tecnologica mondiale. Al tavolo manca però il convitato più interessato a qualunque ridisegno degli equilibri globali: l’Europa. Non è lì, almeno. Ma a ottomila chilometri di distanza. Quasi a lanciare un guanto di sfida, i governi europei si sono riuniti in contemporanea a Berlino insieme a Volodymyr Zelensky per discutere del futuro dell’Ucraina e della sicurezza del continente. Con un grande elefante nella stanza: un prestito da 45 miliardi di euro per Kiev Una misura che nessuno vuole intestarsi sotto elezioni, visto che l’opinione pubblica generale non è favorevole all’invio di nuovi fondi, ma che probabilmente alla fine passerà, senza padri né madri.

Vertice di Shenzhen: cosa prevede l’accordo tra Trump, Xi e Putin

Ma torniamo in Cina. Con la conferenza di Yalta del febbraio 1945, a ben vedere, Shenzhen ha poco a che fare. Roosevelt, Churchill e Stalin erano alleati impegnati a definire gli equilibri del dopoguerra; Trump, Xi e Putin rappresentano invece tre potenze con interessi strategici spesso divergenti, che non hanno raggiunto alcuna intesa sulla ridefinizione delle sfere d’influenza. E c’è un altro elemento da considerare. Secondo le analisi di osservatori ben informati sulle dinamiche politiche cinesi, Pechino non era inizialmente convinta dell’opportunità di organizzare il trilaterale. La proposta, arrivata da Mosca, avrebbe suscitato diverse perplessità nella leadership cinese, preoccupata di compromettere i rapporti con l’Europa e di ritrovarsi coinvolta in negoziati sull’Ucraina e sul disarmo nucleare senza ricavarne benefici concreti.

Il comunicato firmato da Trump, Xi e Putin elenca quattro impegni: riforma delle Nazioni Unite, stabilità dei mercati energetici, rispetto della sovranità nazionale e delle immunità dei funzionari pubblici davanti alla giustizia internazionale, riduzione dei rischi nucleari. Su tutto il resto non c’è nulla. Nessuna intesa per fermare i combattimenti in Ucraina, nessun accordo sul nucleare iraniano, nessuna scadenza sul disarmo, nessun’intesa sui semiconduttori. I tre leader hanno messo per iscritto i pochi punti su cui potevano mostrare convergenza, rinviando i dossier sui quali le posizioni restano opposte.

Sarebbe però scorretto raccontare Shenzhen come l’incontro tra tre superpotenze di pari peso. Stati Uniti e Cina lo sono certamente, per dimensioni economiche, capacità industriale, influenza tecnologica e proiezione internazionale. La Russia molto meno. È il Paese più esteso del mondo, ma anche uno dei meno densamente popolati, con appena 144 milioni di abitanti distribuiti su oltre 17 milioni di chilometri quadrati. Soprattutto, ha un’economia che non regge il confronto con quelle americana e cinese: secondo le stime del Fondo monetaroio internazionale per il 2026, il Pil russo vale circa 2.900 miliardi di dollari, contro i 21.500 della Cina e i 32.600 degli Stati Uniti. Una dimensione economica poco superiore a quella italiana, ulteriormente indebolita da quasi cinque anni di guerra in Ucraina, dalle sanzioni occidentali e da un apparato produttivo sempre più subordinato alle esigenze militari.