Tivoli – Affacciata sull’Agro Romano dal versante occidentale della rupe di Tivoli, Villa d’Este è stata inserita nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO nel 2001. La residenza cinquecentesca è conosciuta soprattutto per il suo sistema idraulico monumentale, che alimenta fontane, ninfei, cascate, zampilli e giochi d’acqua sfruttando esclusivamente la forza di gravità, senza pompe meccaniche.

Il progetto prese forma dal 1550 per iniziativa del cardinale Ippolito II d’Este, nominato governatore a vita di Tivoli da papa Giulio III nel settembre dello stesso anno. Per trasformare il convento benedettino vicino a Santa Maria Maggiore in una dimora principesca, il cardinale affidò i lavori all’architetto Pirro Ligorio e all’ingegnere idraulico Tommaso Chiruchi di Bologna.

Un giardino costruito sull’acqua

Il pendio sottostante, noto come Valle Gaudente, fu trasformato in un giardino terrazzato sviluppato su un dislivello di oltre quaranta metri. L’acqua arrivava alle parti alte attraverso l’acquedotto del Monte Sant’Angelo, detto anche Rivellese, e il traforo dell’Aniene: un cunicolo sotterraneo lungo circa 600 metri, scavato nella roccia calcarea sotto Tivoli.

Il sistema conduceva l’acqua fino alla vasca di carico della Fontana dell’Ovato, distribuendola poi per caduta e vasi comunicanti a oltre cinquecento bocche. Lungo il percorso si incontrano la Fontana dell’Ovato, il Viale delle Cento Fontane, la Fontana della Rometta, la Fontana di Nettuno e le Peschiere.

Tra gli elementi più singolari c’è la Fontana dell’Organo Idraulico, progettata da Pirro Ligorio e realizzata dall’ingegnere francese Claude Venard tra il 1568 e il 1571. La pressione dell’acqua aziona un cilindro chiodato e produce musica attraverso un organo a canne. Le esecuzioni automatiche si tengono ogni due ore a partire dalle 10:30.

Il percorso comprende anche le sale del piano nobile, affrescate da Girolamo Muziano, Livio Agresti, Federico Zuccari e Cesare Nebbia. Nel Seicento Gian Lorenzo Bernini realizzò la Fontana del Bicchierone, mentre la Fontana di Nettuno fu progettata da Bernini e restaurata e riattivata nel Novecento.

Informazioni per la visita

Villa d’Este si trova in Piazza Trento 5. È gestita dal Ministero della Cultura – Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este (VILLÆ); informazioni aggiornate su orari e attività sono disponibili sul sito dell’Istituto VILLÆ.

L’apertura è prevista tutti i giorni: il lunedì dalle 14:00, dal martedì alla domenica dalle 8:45. L’orario di chiusura varia in base alla stagione e l’ultimo ingresso avviene un’ora prima. Il biglietto ordinario costa 13 euro; il ridotto per i cittadini dell’Unione europea tra 18 e 25 anni è di 2 euro. Sono previste gratuità per gli under 18, per le persone con disabilità e per l’accompagnatore, oltre all’ingresso gratuito la prima domenica del mese.