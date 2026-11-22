Torino, 22 novembre 2026 – Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. E, alla fine, è Carlos Alcaraz è il maestro tra i maestri. Il fuoriclasse spagnolo vince la finale delle Atp Finals contro Alexander Zverev e piazza in bacheca l’unico grande titolo ancora mancante nella sua carriera prima di oggi, domenica 22 novembre: all’Inalpi Arena di Torino finisce 6-2 7-6 in poco più di due ore. E per Carlos, la festa può iniziare.

Alcaraz vince le Atp Finals

Il primo set regala colpi da maestro uno dopo l’altro: il pubblico di Torino applaude e si diverte. Si comincia con un game fiume di 10 minuti, in cui il tedesco tiene il servizio a fatica dopo aver annullato due palle break. Anche Alcaraz rischia al servizio, ma dopo aver tenuto la battuta ai vantaggi riesce a piazzare l’early break nel terzo game dopo un dritto fuori misura del numero uno. Il fuoriclasse spagnolo entra in fiducia, tiene il servizio successivo annullando tre palle break e poi piazza il secondo allungo nel quinto game portandosi sul 4-1. Qui Zverev reagisce e trova un controbreak immediato, ma lo spagnolo appare più fresco e strappa ancora il turno di battuta nel settimo game, grazie a una sfilza di errori del tedesco. Alcaraz chiude il parziale sul 6-2 in 50 minuti.

Il secondo set inizia con un turno di battuta comodo del tedesco. Anche Alcaraz tiene la battuta senza patemi, poi alza il livello nel terzo game e piazza un altro break mettendo il match in discesa. Il murciano consolida subito il break e da qui comanda la battuta. Poi Zverev rimette tutto in equilibrio con il controbreak nell’ottavo game, per il 4-4. Si va quindi di servizio fino al tie-break. Qui Alcaraz piazza subito il minibreak e si porta sul 3-0, ma Zverev cambia marcia e piazza sei punti consecutivi fino al 6-3. Nuovo sprint di Alcaraz per il 6-7, poi aggancio di Zverev e due punti consecutivi di Alcaraz per chiudere sul 7-9, strappando l’ultima battuta del match grazie a un rovescio fuori misura del tedesco. Dopo la finale persa un anno fa, è Carlos Alcaraz il successore di Jannik Sinner sul trono dei Maestri.

“Anche la Coppa Davis è molto importante. Farò tutto il possibile per arrivare a Bologna nella condizione fisica migliore. Per dare il massimo”. Carlos Alcaraz sorride dopo il trionfo alle Atp Finals. Si gode la coppa vinta a Torino e il titolo più importante ancora mancante nella sua bacheca prima di oggi, ma guarda già al prossimo step: le Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Idee abbastanza chiare, insomma, per inquadrare l’ultima fatica della stagione: “Voglio aiutare la squadra e godermi quella che si preannuncia come una settimana meravigliosa, che aspetto con entusiasmo”. Italia avvisata.

Alcaraz e il trionfo alle Atp Finals

Dopo la sconfitta di dodici mesi fa contro Sinner, Alcaraz non nasconde l’orgoglio per il trionfo a Torino: “Questa vittoria è speciale, significa tantissimo per me, per la mia squadra e la mia famiglia”. Poi da uno sguardo al trofeo, piazzato accanto a lui, e si emoziona: “Loro sanno quanto ho lottato per questo momento e questa coppa. Sono davvero soddisfatto della mia settimana”. Il fuoriclasse spagnolo trova anche il tempo di scherzare: “Perché cantavo e ballavo durante i cambi di campo? Insomma, restare concentrato sul match per due ore è difficile. Avere quei piccoli momenti mi aiuta a rilassarmi e a tenere a bada la tensione. E poi, quelle canzoni mi piacevano…”.

(Fonte Adnkronos)

Corinne Dubreuil/ATP Tour (da nittoatpfinals.com)