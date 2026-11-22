Nel Lazio i caregiver familiari possono accedere alla Card Caregiver, a contributi fino a 700 euro mensili e ai servizi gratuiti di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) gestiti da OSA nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo. Una fondamentale guida alle opportunità esistenti è stata stilata dagli Operatori Sanitari Assistenziali.

Assistere quotidianamente un familiare non autosufficiente o con disabilità grave comporta un impegno costante, spesso difficile da sostenere senza un supporto strutturato. Nel Lazio esiste una rete di tutele sanitarie, sociali ed economiche che i caregiver familiari possono attivare per non restare soli nella gestione della cura.

Dalle prestazioni mediche gratuite direttamente tra le mura domestiche fino agli incentivi economici regionali, passando per il riconoscimento giuridico del ruolo assistenziale, gli strumenti a disposizione delle famiglie coprono diverse esigenze operative. Sul fronte sanitario territoriale, il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) gestito da OSA – Operatori Sanitari Associati segue già oltre 22.000 pazienti nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo, mettendo in campo più di 1.000 professionisti sanitari e socio-sanitari.

Il riconoscimento del caregiver familiare e il rilascio della card

Il primo passo per accedere alle agevolazioni territoriali passa dal riconoscimento formale stabilito dalla Legge Regionale del Lazio numero 5 del 2024. La normativa tutela la figura del caregiver familiare, ossia chi assiste a titolo gratuito e in modo continuativo un familiare convivente non autosufficiente oppure in condizione di disabilità grave, certificata ai sensi della legge 104 del 1992 (articolo 3, comma 3).

Attraverso questo inquadramento si ottiene la Card Caregiver, uno strumento pensato per garantire corsie preferenziali nei servizi territoriali e per accedere prioritariamente a sostegni economici, interventi di sollievo e corsi di formazione. Per richiederla occorre rivolgersi al Punto Unico di Accesso (PUA) del proprio Municipio o della ASL di competenza, presentando l’autodichiarazione del ruolo svolto, i documenti di identità sia del caregiver che dell’assistito, il verbale della legge 104 o di invalidità e il consenso scritto della persona assistita.

Come attivare l’assistenza domiciliare gratuita con medici e specialisti

Per alleggerire il carico delle cure sanitarie e riabilitative, i familiari possono attivare l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) collegata al servizio sanitario delle ASL. Si tratta di prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative erogate gratuitamente a domicilio. La procedura di attivazione inizia dal Medico di Medicina Generale (MMG), che compila la richiesta da consegnare poi al Punto Unico di Accesso (PUA) o al Centro di Assistenza Domiciliare (CAD) della propria ASL. Nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo, il servizio ADI gestito da OSA – realtà attiva nel settore da quarant’anni – assicura continuità assistenziale anche per i pazienti con quadri clinici ad alta complessità, avvalendosi di un’équipe composta da medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, operatori socio-sanitari, psicologi e terapisti della riabilitazione.

I contributi fino a 700 euro al mese e i servizi sociali comunali

Oltre all’assistenza sanitaria, il caregiver può richiedere un sostegno economico per coprire le spese legate all’assistenza quotidiana. Attraverso i fondi FSE+, la Regione Lazio finanzia i Buoni Servizio Non Autosufficienza, che consistono in contributi fino a 700 euro mensili destinati al pagamento di assistenti familiari o operatori socio-assistenziali regolarmente assunti.

Le domande vanno inoltrate partecipando ai bandi pubblicati sulla piattaforma regionale e-family (www.familylazio.it), effettuando l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Sul territorio di Roma Capitale si aggiungono infine i servizi sociali municipali SAISA, rivolti agli anziani, e SAISH, dedicati alle persone con disabilità.

Questi interventi assicurano supporto per l’igiene personale, l’autonomia, la spesa e l’affiancamento quotidiano, presentando domanda ai Servizi Sociali del Municipio di residenza dell’assistito e definendo l’eventuale quota di compartecipazione sulla base dell’ISEE socio-sanitario.

Riferimenti utili e contatti per avviare le pratiche

Per orientarsi tra le procedure e individuare gli sportelli territorialmente competenti, le famiglie hanno a disposizione diversi canali informativi ufficiali: