Matteo Salvini ha rilanciato una proposta di silenzio-assenso per definire le pratiche edilizie ancora pendenti. L’ipotesi, affidata ai Comuni, prevede un termine indicativo tra 120 e 180 giorni: senza una risposta entro quella finestra, la domanda di condono sarebbe considerata accolta.

«Una mega operazione di silenzio-assenso, demandata ai Comuni», ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture. Salvini ha precisato che la durata del termine è ancora da valutare: «Verificheremo con gli esperti quanto, 120 o 180 giorni».

La proposta della Lega e le pratiche arretrate

L’idea si inserisce nel dibattito sulla manovra e arriva dopo la presentazione di sette emendamenti sul tema da parte di Fratelli d’Italia. Il riferimento è alle domande relative ai tre condoni storici del 1985, 1994 e 2003, con decine di migliaia di pratiche che, secondo quanto ricordato da Salvini, sarebbero ancora ferme in amministrazioni come Roma.

Il vicepremier ha annunciato un lavoro con gli uffici del ministero e con l’ufficio legislativo guidato da Elena Griglio. L’obiettivo dichiarato è riunire le proposte ritenute positive ed escludere quelle «eccessivamente estensive».

Le alternative di Forza Italia e le critiche

Anche Forza Italia ha depositato due emendamenti, firmati da Piergiorgio Cortelazzo e Erica Mazzetti. Il primo propone una procedura ordinaria per le difformità edilizie minori; il secondo una sanatoria straordinaria per abusi minori ultimati entro il 31 dicembre 2025.

In questa seconda ipotesi, le domande dovrebbero essere presentate entro la fine del 2027. Il Comune avrebbe 180 giorni per rispondere e il mancato riscontro varrebbe come diniego, non come accoglimento. Il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto di non sostenere un condono indiscriminato, indicando invece possibili soluzioni per l’accesso ai bonus di efficienza energetica in presenza di alcune irregolarità.

Il meccanismo proposto dalla Lega è stato contestato da Angelo Bonelli, leader di Avs, che lo ha definito «un condono generalizzato». Le criticità riguardano la capacità dei Comuni di smaltire le istanze, la distinzione tra violazioni sanabili e non sanabili e la compatibilità con le norme ambientali.

Termini ancora da definire

Fonti del Ministero delle Infrastrutture precisano che termini e modalità della misura non sono ancora stabiliti. L’intento dichiarato è affrontare le esigenze dei cittadini, regolarizzare piccole difformità e consentire agli enti locali di incassare quanto dovuto. Nei prossimi giorni proseguirà il lavoro tecnico per valutare gli effetti amministrativi ed economici della proposta.