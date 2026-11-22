Obihiro, 22 novembre 2026 – La mattinata europea di domenica 22 novembre ha segnato la conclusione della seconda tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga.

A Obihiro (Giappone), palcoscenico dell’evento valevole per il massimo circuito internazionale dello Speed Skating, si sono disputate cinque competizioni, ossia la gara-bis dei 500 metri e i team pursuit di ambedue i generi, ai quali si è aggiunta la staffetta mista.

Come d’abitudine, le prove sono state divise fra Division A (riservata ai migliori atleti del ranking mondiale) e Division B (il livello cadetto, con possibilità di promozione a quello assoluto dall’appuntamento successivo).

Questi i risultati conseguiti dal movimento italiano sul ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval nella terza e ultima giornata di gare:

Division A

Team Pursuit maschile – II terzetto formato da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Riccardo Lorello (C.S. Esercito) si è attestato in seconda posizione, preceduto solamente dalla squadra degli “Atleti Individuali Neutrali”. Gli azzurri hanno chiuso in 3’39”63, superati di 1”03 dai vincitori. Terza la Polonia.

500 metri maschili – Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) ha conquistato un sensazionale podio, giungendo al terzo posto con il tempo di 34”67. Il ventottenne trentino, promosso in Division A dopo la gara di ieri, ha avuto il merito di sfruttare al meglio la possibilità di pattinare in contemporanea allo statunitense Jordan Stolz, vincitore della competizione con 34”37. Rosanelli, peraltro, è stato classificato terzo per una questione di millesimi, poiché il cinese Gao Tingyu ha chiuso con lo stesso tempo al centesimo. Per l’Italia si tratta di un risultato storico, poiché il podio sulla distanza più breve del circuito mancava dal 1998.

500 metri femminili – Serena Pergher (Fiamme Oro) ha fermato il cronometro sul 37”92, ottenendo un’eccellente quinta performance, eguagliando il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo. A conti fatti, il podio è rimasto distante meno di tre decimi di secondo.

Staffetta mista – Il binomio composto da Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri) e Francesco Betti (Fiamme Oro) ha concluso secondo nella propria batteria, senza dunque accedere alla Finale, alla quale prendono parte solo le vincitrici di ogni Heat. Gli azzurri hanno fatto segnare il tempo di 3’04”69, venendo classificati noni assoluti.

Division B

Team Pursuit femminile – La squadra composta da Linda Rossi (Fiamme Azzurre), Giulia Presti (Fiamme Gialle) ed Emily Tormen (Fiamme Oro) ha superato la Sud Corea, unica altra nazione impegnata in divisione cadetta, con il tempo di 3’06”82.

500 metri femminili – Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri) ha chiuso in 38”92, classificandosi ottava.

Qui risultati e programma completo della tappa di Obihiro della Coppa del Mondo di Speed-Skating.

La terza tappa di Coppa del Mondo si disputerà a Heerenveen (Paesi Bassi) dal 4 al 6 dicembre.

La copertura televisiva sarà garantita da Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Foto FISG/Pentaphoto (da Ufficio Stampa FISG)