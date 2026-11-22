Il Plinio Seniore entra nel reportage di RT Doc Italia sulle proteste studentesche.

L’anteprima di “Europa: Rabbia nelle piazze”, documentario diffuso dalla sezione film e documentari di Russia Today, mostra il liceo scientifico Plinio Seniore di Roma durante l’occupazione di fine ottobre e l’intervista a uno studente dell’istituto.

Il volto del ragazzo è oscurato. Nel video, pubblicato sui social, afferma: «Ci schieriamo apertamente contro le politiche di questo governo e al fianco di popoli in lotta come quello palestinese e quello cubano». Il reportage, interamente in italiano, è presentato come un lavoro sulle proteste studentesche contro le politiche di riarmo.

Le riprese nelle scuole occupate

«Siamo entrati nelle scuole occupate in Italia e abbiamo parlato direttamente con i ragazzi, protagonisti del nostro nuovo documentario», ha scritto RT Doc Italia su X il 16 novembre 2026. Il messaggio lascia presumere l’intenzione di proiettare il film negli istituti occupati, ma questo elemento non è confermato.

Nello stralcio si vedono alcuni ambienti del Plinio Seniore e studenti impegnati con le bombolette nella preparazione di uno striscione per uno sciopero. «Non ci sono professori, abbiamo solamente dei corsi autoorganizzati. Ci sono le barricate per non fare passare nessuno», dice il ragazzo intervistato.

Secondo quanto riportato, le telecamere sarebbero entrate anche al Campus Einaudi di Torino e probabilmente in altri complessi scolastici italiani. La troupe è riuscita ad accedere all’istituto romano, nonostante le barricate descritte nello stesso video.

Il contesto di Russia Today

Il filmato è stato diffuso dal partner media di Russia Today, le cui trasmissioni sono state sospese dall’Europa dopo l’invasione dell’Ucraina. Nel 2022 il Consiglio dell’Unione Europea ha definito il canale «controllato dallo Stato russo e strumento utilizzato per la manipolazione dell’informazione».

Il trailer include cortei e scontri con le forze dell’ordine in diversi Paesi europei, oltre alle mobilitazioni nelle piazze italiane. Altri contributi pubblicati su Telegram mostrano manifestazioni di studenti e lavoratori a Milano, Firenze e Palermo. La pubblicazione integrale di “Europa: Rabbia nelle piazze” è annunciata per i prossimi giorni.