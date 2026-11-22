Portimao, 22 novembre 2026 – Dominio dell’Aprilia nel Gp del Portogallo di MotoGp con tre piloti sul podio . La vittoria va a Marco Bezzecchi che supera il traguardo davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez , ma Marc Marquez con la Ducati ufficiale è campione del mondo . Lo spagnolo parte bene ma poi controlla la gara, senza assumersi nessun rischio, chiudendo in ottava posizione ma tanto basta per conquistare il personale decimo titolo mondiale.

Marc Marquez con la sua Ducati è campione del Mondo della classe MotoGp 2026 con lo spagnolo che conquista il decimo titolo tra tutte le classi, l’ottavo in MotoGp (come Giacomo Agostini), grazie al piazzamento sul circuito di Portimao, ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale. La gara la vince Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Jorge Martin (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Ai piedi del podio Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), poi Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) quinto e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) sesto. A chiudere la top ten Brad Binder (Ktm) e Marc Marquez, al traguardo davanti a Luca Marini (Honda) e Iker Lecuona (Ducati).