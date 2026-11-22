Las Vegas, 22 novembre 2026 – Max Verstappen vince il Gran Premio di Las Vegas . Oggi, domenica 22 novembre, il pilota olandese della Red Bull ha trionfato nel terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 precedendo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris .

Quarto posto per Andrea Kimi Anton elli e disastro per le due Ferrari, con Lewis Hamilton che chiude settimo, mentre Charles Leclerc finisce decimo a causa dei dieci secondi di penalità comminati al traguardo dalla direzioni di gara a causa dell’incidente con il compagno di squadra. Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Las Vegas e le nuove classifiche dei Mondiali.

Le parole di Max Verstappen e Kimi Antonelli – Fonte SkySport/sport.sky.it (da sport.sky.it)

Max Verstappen : “E’ stata la gara più folle della mia carriera in Formula 1. E’ stato un grande spettacolo per gli spettatori, con tanti sorpassi. Però a mio avviso lo standard della F1 deve essere diverso, è una gara simile ai kart con gli amici”.

Kimi Antonelli: “Peccato, non avevo più batteria ma stando dietro non riuscivo a tenere Verstappen. Si poteva vincere, ma a causa di quel problema non me la sono potuta giocare”.