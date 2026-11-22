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Gp di Las Vegas di F1, Verstappen: “La gara più folle della mia carriera. Un grande spettacolo”
Il pilota olandese trionfa nella mattina italiana. Antonelli: “Peccato, non avevo più batteria. Potevo vincere”
Las Vegas, 22 novembre 2026 – Max Verstappen vince il Gran Premio di Las Vegas. Oggi, domenica 22 novembre, il pilota olandese della Red Bull ha trionfato nel terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 precedendo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.
Quarto posto per Andrea Kimi Antonelli e disastro per le due Ferrari, con Lewis Hamilton che chiude settimo, mentre Charles Leclerc finisce decimo a causa dei dieci secondi di penalità comminati al traguardo dalla direzioni di gara a causa dell’incidente con il compagno di squadra. Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Las Vegas e le nuove classifiche dei Mondiali.
Gp Las Vegas, ordine d’arrivo – L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Las Vegas:
1 Max Verstappen (Red Bull)
2 Lando Norris (McLaren)
3 Oscar Piastri (McLaren)
4 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
5 Pierre Gasly (Alpine)
6 Franco Colapinto (Alpine)
7 Lewis Hamilton (Ferrari)
8 Carlos Sainz (Williams)
9 George Russell (Mercedes)
10 Charles Leclerc (Ferrari)
11 Nico Hulkenberg (Audi)
12 Gabriel Bortoleto (Audi)
13 Oliver Bearman (Haas)
14 Isack Hadjar (Red Bull)
15 Liam Lawson (Racing Bulls)
16 Rafael Camara (Haas)
17 Lance Stroll (Aston Martin)
18 Fernando Alonso (Aston Martin)
19 Valtteri Bottas (Cadillac)
Formula 1, la classifica del Mondiale Piloti – La classifica del Mondiale Piloti di Formula 1:
1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 402
2 Max Verstappen (Red Bull) 304
3 Lewis Hamilton (Ferrari) 267
4 George Russell (Mercedes) 264
5 Lando Norris (McLaren) 264
6 Charles Leclerc (Ferrari) 250
7 Oscar Piastri (McLaren) 167
8 Isack Hadjar (Red Bull) 122
9 Liam Lawson (Racing Bulls) 89
10 Pierre Gasly (Alpine) 52
11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38
12 Franco Colapinto (Alpine) 35
13 Oliver Bearman (Haas) 23
14 Gabriel Bortoleto (Audi) 14
15 Nico Hulkenberg (Audi) 14
16 Carlos Sainz (Williams) 11
17 Esteban Ocon (Haas) 7
18 Fernando Alonso (Aston Martin) 7
19 Alexander Albon (Williams) 5
20 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1
21 Ryo Hirakawa (Haas) 1
Formula 1, la classifica del Mondiale Costruttori – La nuova classifica del Mondiale Costruttori:
1 Mercedes 666
2 Ferrari 517
3 Red Bull 440
4 McLaren 431
5 Racing Bulls 114
6 Alpine 87
7 Haas 31
8 Audi 28
9 Williams 16
10 Aston Martin 7
(Fonte Adnkronos)
Le parole di Max Verstappen e Kimi Antonelli – Fonte SkySport/sport.sky.it (da sport.sky.it)
Max Verstappen: “E’ stata la gara più folle della mia carriera in Formula 1. E’ stato un grande spettacolo per gli spettatori, con tanti sorpassi. Però a mio avviso lo standard della F1 deve essere diverso, è una gara simile ai kart con gli amici”.
Kimi Antonelli: “Peccato, non avevo più batteria ma stando dietro non riuscivo a tenere Verstappen. Si poteva vincere, ma a causa di quel problema non me la sono potuta giocare”.
Foto F1/Facebook (da F1/Facebook)
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