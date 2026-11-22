Pagamenti quotidiani e transazioni di importo contenuto potrebbero sostenere la crescita dell’FX onchain, senza attendere l’ingresso dei grandi operatori istituzionali. Secondo i segnali più recenti riportati nella fonte, lo sviluppo potrebbe procedere dal basso verso l’alto, seguendo esigenze concrete di conversione e trasferimento.

La domanda reale parte da importi contenuti

I progetti di stablecoin legati a valute locali, lanciati in alcuni Paesi emergenti e in ambito europeo, possono essere convertiti e ritirati in tempi relativamente rapidi. Il collegamento tra portafogli digitali e conti bancari genera attività nei pool di DEX e nelle piattaforme DeFi.

I dati di operatori specializzati indicano che molte transazioni onchain riferite a valute dei mercati emergenti si collocano tra 1.000 e 10.000 dollari. Sono cifre modeste rispetto agli scambi istituzionali, ma possono riflettere un bisogno ricorrente: effettuare pagamenti o conversioni tra valute.

In quest’ottica, un pool di liquidità relativamente contenuto può essere sufficiente per convertire, ad esempio, dollari in euro o franchi svizzeri quando l’esigenza è immediata. La crescita dei flussi transfrontalieri in stablecoin viene indicata come un precedente di una domanda strutturale in aumento.

La liquidità resta il nodo centrale

La domanda, però, non risolve da sola il problema della sostenibilità. Un pool EUR/USD o CHF/USD deve attirare capitale in modo economicamente duraturo, mentre le società tradizionali di market making potrebbero non considerare interessanti mercati dai volumi ridotti.

Gli AMM possono fornire liquidità in modo continuo e algoritmico, senza la gestione manuale delle singole operazioni da parte di un market maker tradizionale. Pool automatizzati possono gestire anche conversioni tra stablecoin in dollari, come USDC e USDT, remunerando i fornitori attraverso commissioni sulle transazioni.

Fintech e banche in un percorso graduale

Per fintech ed emittenti di carte crypto, l’obiettivo non sarebbe replicare l’intero mercato istituzionale, ma trasferire i fondi dei clienti tra valute in modo efficiente. Quando i saldi sono già onchain, la conversione tra stablecoin in dollari ed euro può risultare più rapida e meno costosa di un bonifico internazionale, che spesso passa attraverso circuiti come Visa o Mastercard e prevede commissioni di processo attorno all’1%.

Le banche resterebbero centrali per emissione, riscatto delle valute fiat e compliance. Le operazioni intermedie potrebbero però essere semplificate quando il denaro si trova già su infrastrutture blockchain. Il percorso, secondo la fonte, sarebbe graduale: la liquidità potrebbe accumularsi se gli utenti rendessero sostenibile il modello, mentre regole su stabilità, trasparenza e tutela dei consumatori accompagnerebbero l’innovazione.