Mercoledì 25 novembre il maltempo porta piogge diffuse, temporali e nevicate su Alpi e Prealpi fino a quote di bassa collina in Piemonte.

Mercoledì 25 novembre è atteso un nuovo peggioramento del tempo, con piogge diffuse in gran parte del Paese. Al Nord sono previste abbondanti nevicate su Alpi e Prealpi, fino a quote di bassa collina in Piemonte.

Il tempo di lunedì 23 novembre

La giornata di lunedì sarà più stabile al Nord, dove il cielo resterà in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti locali sulle Alpi confinali e sulle regioni nordorientali. Le temperature massime saranno comprese tra 11 e 15°C.

Al Centro sono previste ampie aperture sulle regioni tirreniche, mentre sull’Adriatico il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con piogge e rovesci in miglioramento entro sera. Al Sud sono attesi piovaschi su Molise, Puglia, interne campane e basso Tirreno, con maggiori schiarite altrove.

Martedì peggiora al Nordovest

Martedì 24 novembre la nuvolosità interesserà la Val Padana e il Levante Ligure, con banchi di nebbia al mattino. Sulle Alpi ci sarà più sole, ma il tempo peggiorerà tra la sera e la notte al Nordovest. Le massime scenderanno tra 9 e 13°C.

Al Centro sono previste nubi sparse alternate a schiarite, senza fenomeni di rilievo. Al Sud saranno possibili addensamenti sul basso Tirreno e sulla Sicilia, con qualche isolato piovasco. Le temperature saranno in calo su tutte le aree.

Maltempo diffuso mercoledì

Mercoledì il Nord sarà interessato da piogge diffuse e nevicate sulle Alpi e sulle Prealpi. Al Centro sono attesi temporali, anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche, mentre la neve cadrà sull’Appennino a quote medio-alte.

Al Sud il tempo sarà instabile in Sardegna, con temporali in Campania e piogge su Molise e Puglia. Il peggioramento raggiungerà le altre zone entro sera. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9°C al Nord, 10 e 15°C al Centro e 13 e 18°C al Sud.