Hangzhou, 22 novembre 2026 – Si è chiuso senza medaglia i Mondiali di Karate a Squadre per l’Italia, ad Hangzhou. La competizione è terminata questa notte, ora italiana, con le ultime finali in programma, tra cui quella del Team Maschile di Kata. Gli Azzurri (Mattia Busato, Alessandro Iodice, Alessio Ghinami e Gianluca Gallo) hanno lottato fino all’ultimo secondo per conquistare il bronzo e per battere il Kuwait. Quest’ultimo si è imposto con il risultato di 4-3.