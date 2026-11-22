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Mondiali di Karate a Squadre, Italia senza medaglie: il Kata Maschile sfiora il podio per il bronzo
La delegazione italiana riceve la bandiera della competizione individuale che si svolgerà a Milano-Bergamo nel 2027
Hangzhou, 22 novembre 2026 – Si è chiuso senza medaglia i Mondiali di Karate a Squadre per l’Italia, ad Hangzhou. La competizione è terminata questa notte, ora italiana, con le ultime finali in programma, tra cui quella del Team Maschile di Kata. Gli Azzurri (Mattia Busato, Alessandro Iodice, Alessio Ghinami e Gianluca Gallo) hanno lottato fino all’ultimo secondo per conquistare il bronzo e per battere il Kuwait. Quest’ultimo si è imposto con il risultato di 4-3.
La giornata conclusiva di competizione ha visto proprio la delegazione ricevere la bandiera dei prossimi Mondiali Individuali di Karate. L’evento iridato si svolgerà a Milano-Berbamo nel 2027. La cerimonia di consegna ha visto prendere il vessillo mondiale da Davide Benetello, presidente del settore Karate Fijlkam e vice presidente della WKF. E’ il passaggio simbolico a livello organizzativo.
I Podi della World Cup 2026 – Fonte FIJLKAM/fijlkam.it (da fijlkam.it)
Kata maschile: 1. Giappone; 2. Spagna; 3. Kuwait.
Kata femminile: 1. Giappone; 2. Egitto; 3. Cina.
Kumite maschile: 1. Montenegro; 2. Turchia; 3. WKF1 (atleti russi).
Kumite femminile: 1. Giappone; 2. Tunisia; 3. Cina.
Foto FIJLKAM/fijlkam.it (da fijlkam.it)
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