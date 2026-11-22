Serie C, l’Ostiamare pareggia con l’Atalanta Under 23: 0-0 al Giannattasio
I lidensi sfiorano più volte il vantaggio. Gli avversari falliscono su rigore
Ostia – Secondo pareggio consecutivo per l’Ostiamare, che ospita l’Atalanta Under 23 nella quindicesima giornata del Girone B del campionato di Serie C 2026/2027.
Al minuto 13 primo guizzo offensivo dell’Atalanta con Vertua che mette in corner il colpo di testa di Manzoni. I biancoviola reagiscono e provano a proporsi in zona offensiva con D’Andrea che però manca la conclusione in girata. Nerazzurri ancora pericolosi verso fine primo tempo con Misitano che controlla e tira in rapidità trovando però ancora la pronta risposta del portiere lidense Vertua. Si va a riposo senza minuti di recupero.
Nella ripresa non si vivono particolari emozioni fino al minuto 73, quando Donsah con un intervento in area di rigore commette fallo su Baldo e porta l’arbitro ad assegnare calcio di rigore ai nerazzurri. L’intervento del FVS fa però cambiare idea al direttore di gara. Pochi istanti dopo però ancora Donsah commette fallo in area su Bertolini e stavolta il controllo FVS fa sì che venga assegnato il penalty agli ospiti. Sul dischetto va De Nipoti che però col mancino calcia alla sinistra del palo difeso dal portiere biancoviola. Nel recupero colpo di testa di Vagnoni in girata sul fondo. Sempre Vagnoni a un passo dallo scadere libera il destro in corsa trovando la parata di Bertini. La gara termina dopo 8′ di recupero.
Ostiamare: Vertua; Vagnoni, Brosco, Piroli, Cotali; Buono (54′ Tonin), Donsah (87′ Tosku); Carbone, Spinosa, Wade (71′ Parigini); D’Andrea (71′ Badjè). All. D’Antoni
Atalanta Under 23: Bertini; Guerini, Isoa (82′ De Nipoti), Plaia, Navarro; Pounga; Manzoni (60′ Bonanomi), Levak (82′ Puljic), Steffanoni, Misitano (70′ Baldo); Diao (70′ Bertolini). All. Beati
Arbitro: David Kovacevic
Ammoniti: Manzoni (A), Buono (O), D’Andrea (O), Donsah (O), Vagnoni (O)
Espulsi: –
Foto AS Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook (da AS Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook)
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.