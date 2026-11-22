A Roma, Musei in Musica porta 42mila persone tra concerti e visite

La sedicesima edizione di Musei in Musica ha registrato circa 42mila presenze nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre, con un aumento di 8mila visitatori rispetto al 2025. I Musei Civici e altri luoghi culturali della capitale sono rimasti aperti eccezionalmente dalle 20 alle 2, con concerti, spettacoli ed eventi.

La manifestazione è stata promossa da Roma Capitale, dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’organizzazione è stata affidata a Zètema Progetto Cultura.

Concerti e performance nei luoghi della cultura

Secondo quanto dichiarato dall’assessore capitolino alla Cultura Massimiliano Smeriglio, la partecipazione è passata dalle 32mila presenze del 2024, alle oltre 34mila del 2025, fino al dato di quest’anno. Il programma ha coinvolto 50 luoghi culturali tra centro e periferia, con oltre 130 appuntamenti.

Il pubblico ha iniziato ad affollare gli spazi già dalle 19.30, con una presenza costante fino alla chiusura. Alla serata hanno partecipato anche giovani, famiglie e turisti. Prima delle circa 130 esibizioni previste è stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Corrado Augias.

Tra gli appuntamenti più attesi, quelli alla Centrale Montemartini, dove gIANMARIA ha eseguito alcuni dei suoi brani, tra cui “Mostro”, “I suicidi”, “Fallirò” e “I bambini”, oltre al singolo “Senza la tua mano in tasca”. Dopo di lui, Andrea Rivera ha presentato un estratto dello spettacolo Nonsense di me!.

All’Ara Pacis è andato in scena Myth Engine, una creazione site specific di Charlie Khalil Prince, performer, coreografo e musicista libanese, realizzata con Joss Turnball, Olivia Tapiero ed Elshan Ghasim.

I luoghi più frequentati

Il Campidoglio ha accolto circa 8mila persone, tra il concerto iniziale della Banda musicale della polizia locale di Roma Capitale e le visite ai Musei Capitolini. Il Museo di Roma a Palazzo Braschi e il Museo dell’Ara Pacis hanno registrato circa 4.500 ingressi ciascuno.

Circa 3mila visitatori hanno raggiunto i Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali e altrettanti i musei di Villa Torlonia. Il museo di scultura antica Giovanni Barracco ha superato i mille ingressi.

Tra gli spazi culturali esterni ai Musei Civici, la Sapienza Università di Roma ha raccolto oltre 6mila presenze. Palazzo Esposizioni Roma ha registrato circa 1.000 visitatori durante la serata.