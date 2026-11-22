Seoul, 22 novembre 2026 – Nella mattinata europea di domenica 22 novembre, a Seoul (Sud Corea) è si è completata la terza tappa dell’ ISU World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track.

L’Italia è stata rappresentata da sette atleti nell’evento tenutosi al Mokoong Ice Link della città asiatica.

Nel settore maschile hanno pattinato Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle).

Nell’ambito femminile si sono impegnate Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro). Va ricordato come anche Chiara Betti (Fiamme Gialle) sia stata convocata, ma abbia dovuto dare forfait per le competizioni di sabato e domenica a causa di un infortunio patito al ginocchio destro, la cui entità potrà essere valutata solo nei prossimi giorni.

Per quanto concerne i risultati odierni, nel settore femminile Elisa Confortola ha conquistato il secondo successo della carriera nel World Tour, vincendo i 1.500 metri. Per la ventiquattrenne valtellinese, è peraltro la seconda affermazione consecutiva sulla distanza, dopo aver trionfato a Montreal. L’azzurra ha preceduto la sudcoreana Kim Gilli e la russa Faila Aimaletdinova. Confortola, in precedenza, aveva visto il proprio percorso nei 500 metri arrestarsi nei quarti di finale, dove si è fermata anche Gloria Ioriatti (eliminata in semifinale nei 1.500 a causa di una caduta). Margherita Betti, ripartita dai ripescaggi su ambedue le distanze, non è riuscita ad accedere alle batterie.

Nel settore maschile, Thomas Nadalini ha conquistato il quarto podio individuale della carriera nel World Tour. Il ventiquattrenne azzurro si è piazzato in terza posizione nei 1.000 metri, alle spalle del nederlandese Jens Van ‘t Wout e del canadese Felix Roussel. Sinora, Nadalini è dunque riuscito a ottenere ameno un piazzamento nelle prime tre posizioni in ognuna delle tappe disputate in stagione. Per quanto riguarda gli altri italiani impegnati, Lorenzo Previtali si è fermato nei quarti di finale, mentre Daniele Zampedri e Luca Spechenhauser non hanno superato lo scoglio dei ripescaggi.

Il quartetto Zampedri, Previtali, Spechenhauser, Nadalini ha poi preso parte alla finale della staffetta maschile, attestandosi in quarta posizione alle spalle di Corea, Paesi Bassi e Canada.

La quarta tappa dell’ISU World Tour si disputerà a Shanghai (Cina) da venerdì 27 a domenica 29 novembre.

La copertura televisiva sarà garantita da Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Foto Dominic Tanguay/FISG (da Ufficio Stampa FISG)