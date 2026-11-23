Roma, 20 novembre 2026 – Due nuovi centri antiviolenza, una proiezione gratuita dedicata agli studenti, incontri nei quartieri e il Campidoglio illuminato con il numero 1522. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, Roma Capitale ha organizzato un programma di iniziative che prenderà il via lunedì 23 novembre e coinvolgerà scuole, università, istituzioni e associazioni. Tra gli appuntamenti principali anche la proiezione del film “Se domani non torno” , ispirato alla storia di Giulia Cecchettin, e l’evento “Roma rompe il silenzio”, dedicato al confronto tra le realtà impegnate nella prevenzione e nel sostegno alle vittime.

Il calendario prevede iniziative diffuse in tutti i 15 Municipi, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e degli uomini nel contrasto alla violenza di genere. Accanto agli appuntamenti culturali, saranno inaugurati due nuovi servizi territoriali per ampliare la rete di ascolto e accoglienza delle donne.

25 novembre a Roma, il programma degli eventi dal 23 al 25 novembre

Il calendario delle iniziative si articolerà in tre giornate principali:

Lunedì 23 novembre: inaugurazione di un nuovo Centro antiviolenza ad Acilia, nel Municipio X , per rafforzare i servizi di sostegno e protezione presenti sul territorio.

inaugurazione di un nuovo Centro antiviolenza ad , per rafforzare i servizi di sostegno e protezione presenti sul territorio. Martedì 24 novembre: apertura di un secondo Centro antiviolenza nel Municipio VI , alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Nella stessa giornata, al Teatro Palladium , si terrà la proiezione gratuita del film “Se domani non torno”, rivolta agli studenti delle scuole superiori e delle università.

apertura di un secondo Centro antiviolenza nel , alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Nella stessa giornata, al , si terrà la proiezione gratuita del film “Se domani non torno”, rivolta agli studenti delle scuole superiori e delle università. Mercoledì 25 novembre: nella Sala della Protomoteca in Campidoglio si svolgerà l’incontro “Roma rompe il silenzio. La città domanda, la rete risponde”, con rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine, delle università, della sanità, della scuola, del terzo settore e delle imprese.

Sempre il 25 novembre, dalle 17.30 alle 23, il Campidoglio sarà illuminato con la proiezione del numero nazionale antiviolenza 1522, servizio gratuito di ascolto e supporto per le vittime di violenza e stalking.

Il film su Giulia Cecchettin al Teatro Palladium: proiezione gratuita per gli studenti

Uno degli appuntamenti centrali del programma è previsto martedì 24 novembre al Teatro Palladium, dove sarà proiettato gratuitamente “Se domani non torno”, film prodotto da Notorious Pictures e diretto da Paola Randi, ispirato alla storia di Giulia Cecchettin.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole superiori e universitari e sarà accompagnata da un momento di confronto sui temi del rispetto, della libertà nelle relazioni e della prevenzione della violenza contro le donne.

All’evento parteciperanno il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora capitolina alle Pari Opportunità Valeria Baglio, il rettore dell’Università Roma Tre Massimiliano Fiorucci, la Fondazione Giulia Cecchettin, il CEO di Notorious Pictures Guglielmo Marchetti, la regista Paola Randi e l’attrice protagonista Sabrina Martina.

Durante la giornata è prevista anche la distribuzione di braccialetti antiviolenza, realizzata in collaborazione con Farmacap.

Roma rompe il silenzio: il 25 novembre l’incontro in Campidoglio

Mercoledì 25 novembre la Sala della Protomoteca ospiterà “Roma rompe il silenzio. La città domanda, la rete risponde”, il primo tavolo di lavoro promosso per mettere a confronto le diverse componenti della rete territoriale impegnata nel contrasto alla violenza di genere.

La giornata comprenderà anche la proiezione del docufilm “Che cosa è l’amore”, un’inchiesta audiovisiva costruita attraverso testimonianze raccolte nei luoghi della vita quotidiana della Capitale.

Il progetto coinvolge i 15 Municipi di Roma attraverso i “Comizi e Appelli d’amore”, incontri e dibattiti con cittadini, esperti ed esponenti del mondo culturale, e i “Luoghi d’amore”, una campagna pensata per rendere più riconoscibili e accessibili i servizi territoriali dedicati alle donne.

La campagna “Fatti sentire” e l’appello agli uomini

Accanto agli eventi, Roma Capitale lancerà “Fatti sentire”, una campagna di comunicazione diffusa attraverso manifesti nelle strade, siti web e social network.

L’iniziativa si rivolge soprattutto agli uomini, invitandoli a non rimanere in silenzio di fronte a parole o comportamenti che umiliano, controllano o minacciano una donna, anche quando si verificano tra amici, sul posto di lavoro o nelle conversazioni online.

“Non possiamo continuare a chiedere alle donne soltanto di proteggersi: dobbiamo coinvolgere gli uomini, chiamarli a una responsabilità diretta e condivisa”, afferma Valeria Baglio, assessora alle Pari Opportunità di Roma Capitale. “La violenza non nasce all’improvviso: affonda le radici in una cultura del possesso, del controllo e della disuguaglianza che dobbiamo avere il coraggio di mettere in discussione”.

Anche il sindaco Roberto Gualtieri sottolinea la necessità di un impegno che vada oltre la singola ricorrenza: “Il contrasto alla violenza richiede una presa di coscienza collettiva e un’assunzione di responsabilità che coinvolga tutta la società, a partire dagli uomini”.