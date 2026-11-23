Acilia, 23 novembre 2026 – Un luogo sicuro dove chiedere aiuto, ricevere sostegno e trovare gli strumenti per ricominciare. È stato inaugurato oggi, in piazza dei Sicani 2, ad Acilia, il nuovo Centro Antiviolenza del Municipio Roma X, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale e l’associazione Differenza Donna APS. L’apertura, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, rafforza la rete capitolina di assistenza alle vittime di violenza di genere. Il centro, realizzato attraverso la riqualificazione di un immobile comunale con un investimento di circa 170mila euro, offrirà ascolto, supporto psicologico e legale, orientamento al lavoro e percorsi per l’autonomia abitativa.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora capitolina alle Pari Opportunità Valeria Baglio, l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il presidente del Municipio Roma X Mario Falconi, l’assessora municipale alle Pari Opportunità Denise Lancia e la presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale Michela Cicculli, insieme ai rappresentanti della Direzione PNRR e di Differenza Donna.

Centro Antiviolenza di Acilia, assistenza e sostegno 24 ore su 24

Il nuovo presidio sarà gestito dall’associazione Differenza Donna APS e garantirà l’apertura in presenza per almeno cinque giorni alla settimana, affiancata da un servizio telefonico e telematico attivo 24 ore su 24, anche nei festivi. Le donne che si rivolgeranno alla struttura potranno intraprendere percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, ricevendo assistenza psicologica e legale e un accompagnamento verso l’indipendenza economica e abitativa.

Il centro svolgerà anche attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio, con iniziative rivolte alla cittadinanza per contrastare gli stereotipi e i comportamenti alla base della violenza di genere.

Con l’inaugurazione di Acilia, Roma Capitale raggiunge quota 15 Centri Antiviolenza, destinati a diventare 16 con l’apertura di una nuova struttura nel Municipio Roma VI, prevista per martedì 24 novembre. La rete cittadina comprende inoltre quattro Case Rifugio e sei strutture per la semiautonomia.

Gualtieri: “Uscire dalla violenza significa poter ricominciare”

“La violenza contro le donne è un’emergenza strutturale che richiede un impegno quotidiano, dalla prevenzione alla protezione, fino al sostegno concreto all’autonomia”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, sottolineando l’importanza di una rete di servizi sempre più diffusa nei quartieri della Capitale.

“Uscire dalla violenza significa non solo sottrarsi al pericolo, ma poter ricominciare, con una casa, un lavoro e un’indipendenza economica. Il 25 novembre è una giornata importante, ma questa battaglia va combattuta ogni giorno dell’anno, perché una città in cui le donne non possono vivere e scegliere liberamente non è una città giusta”, ha aggiunto il primo cittadino.

Per l’assessora alle Pari Opportunità Valeria Baglio, l’apertura rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della rete territoriale. “Non stiamo semplicemente aumentando il numero dei servizi, ma portando nei territori presidi riconoscibili, capaci di intercettare i bisogni e accompagnare le donne verso un percorso di libertà e autodeterminazione”.

Baglio ha inoltre richiamato la necessità di coinvolgere associazioni, servizi sociali e sanitari, scuole, forze dell’ordine, magistratura e imprese, sottolineando il ruolo della prevenzione e del cambiamento culturale, anche attraverso una maggiore responsabilizzazione degli uomini nel contrasto alla violenza.

Acilia, 170mila euro per trasformare un edificio comunale in un luogo di protezione

Il Centro Antiviolenza è stato ricavato al primo piano di un edificio di proprietà comunale, grazie a un intervento di riqualificazione curato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale, per un investimento di circa 170mila euro.

Gli ambienti sono stati progettati per garantire accoglienza e riservatezza, con stanze dedicate all’ascolto e ai colloqui, un’area giochi per i bambini visibile dalle madri, un locale con angolo cottura e un bagno attrezzato per le persone con disabilità. L’ingresso autonomo consente di tutelare la privacy delle utenti, mentre l’adeguamento del vano scala permette l’installazione di un servoscala.

I lavori hanno interessato anche gli impianti, gli infissi e la climatizzazione, oltre al consolidamento delle murature di sostegno del tetto e al ripristino delle coperture per eliminare le infiltrazioni.