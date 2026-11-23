Il caso|
Addio allo storico stabilimento di Anzio, revocata la concessione scatta l’ordine di sgombero
Il provvedimento del Comune di Anzio arriva dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza
E’ l’epilogo di decine d’estati con un provvedimento firmato oggi dall’area tecnica del Comune di Anzio che segna la fine della gestione dello stabilimento T-Village in via delle Tamerici. L’amministrazione ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima e ha ordinato l’immediata cessazione dell’utilizzo transitorio dell’arenile. Alla società subentrante vengono concessi trenta giorni dalla notifica per rimuovere attrezzature e manufatti di facile rimozione, ripristinando lo stato originario dei luoghi.
Le origini della vicenda e le autorizzazioni scadute
Come emerge dalla determina dirigenziale, la storia amministrativa del lido parte il 17 novembre 2009, quando l’ente rilascia il titolo originario alla società. Nel giugno 2021 gli uffici comunali autorizzano l’affidamento temporaneo della gestione alla T-Village Beach S.r.l.s. fissando una scadenza perentoria al 30 ottobre 2023. Superata quella data, l’attività proseguiva nell’ambito del regime transitorio concesso dall’amministrazione ai concessionari uscenti in attesa delle gare pubbliche previste dalla legge sulla concorrenza.
Il quadro si complica nell’agosto 2025, momento in cui la società titolare chiede di poter affidare nuovamente la gestione alla T-Village Beach S.r.l. fino all’ottobre 2027. Il 3 settembre dello stesso anno l’ufficio demanio respinge formalmente l’istanza perché oltrepassa il limite temporale del 31 dicembre 2025 stabilito per l’avvio delle procedure concorsuali. Secondo gli uffici di Villa Sarsina quel diniego non ha dato seguito ad alcuna nuova domanda conforme ai requisiti richiesti.
I controlli della Guardia di Finanza e le contestazioni
Nella ricostruzione dell’atto viene citato anche l’intervento delle fiamme gialle. La svolta nell’istruttoria arriva nel maggio 2026. Il 26 maggio i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Anzio eseguono un sopralluogo d’iniziativa sull’arenile e accertano che lo stabilimento risulta interamente gestito dalla T-Village Beach S.r.l. in totale assenza di autorizzazione. Proprio nella stessa giornata la società concessionaria invia due comunicazioni certificate per annunciare l’avvio di una fusione per incorporazione e chiedere un’autorizzazione postuma.
A seguito del verbale delle fiamme gialle, l’11 giugno l’ente avvia l’iter per la decadenza del titolo. Nonostante le memorie difensive depositate dai legali delle aziende tra luglio e agosto, gli uffici confermano la linea del rigore: le norme del codice della navigazione richiedono infatti un’autorizzazione preventiva e non ammettono sanatorie successive, né tantomeno automatismi legati a operazioni societarie straordinarie. Un secondo verbale conclusivo della Guardia di Finanza, redatto il 24 settembre 2026, conferma l’occupazione senza titolo dal 30 ottobre 2023 al 26 maggio 2026, trasmette un’informativa di reato alla Procura di Velletri e rileva l’omesso versamento dell’imposta regionale del quindici per cento per le annualità 2024 e 2025.
Lo sgombero e i possibili ricorsi
La determinazione dirigenziale rigetta integralmente le osservazioni dei privati e intima lo sgombero entro trenta giorni. Trascorso inutilmente questo termine, il Comune procederà all’esecuzione coattiva in danno, valutando anche l’eventuale acquisizione al patrimonio dello Stato delle opere di difficile rimozione presenti sull’arenile. Restano inoltre dovuti gli indennizzi per l’occupazione irregolare fino all’effettivo rilascio dell’area, oltre alla regolarizzazione delle pendenze tributarie. Contro il provvedimento le società interessate avranno ora sessanta giorni di tempo per presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio oppure centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.