E’ l’epilogo di decine d’estati con un provvedimento firmato oggi dall’area tecnica del Comune di Anzio che segna la fine della gestione dello stabilimento T-Village in via delle Tamerici. L’amministrazione ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima e ha ordinato l’immediata cessazione dell’utilizzo transitorio dell’arenile. Alla società subentrante vengono concessi trenta giorni dalla notifica per rimuovere attrezzature e manufatti di facile rimozione, ripristinando lo stato originario dei luoghi.