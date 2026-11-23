In poche ore due controlli e tre arresti. Sequestrate 108 dosi di crack e cocaina tra il quartiere Europa e via Luigi Mazza

Anzio, 23 novembre 2026 – Hanno tentato di disfarsi della droga alla vista dei carabinieri, ma i loro movimenti non sono sfuggiti ai militari. Tre persone sono state arrestate in flagranza ad Anzio nel corso di due distinti interventi antidroga, condotti nella stessa notte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale. Il bilancio è di 108 dosi di crack e cocaina sequestrate e tre indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli hanno interessato il quartiere Europa e via Luigi Mazza, dove i militari sono intervenuti a poche ore di distanza.

Anzio, tenta di gettare la droga in strada: arrestato un 28enne

Il primo intervento è scattato intorno alle 22 in corso Italia, nel quartiere Europa, durante un servizio di osservazione e controllo predisposto dall’Aliquota Operativa. I carabinieri hanno notato un 28enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti specifici, mentre camminava lungo la strada e hanno deciso di identificarlo.

Alla vista dei militari, il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un piccolo cofanetto metallico, gettandolo a terra per sottrarlo al controllo. Il gesto, però, non è passato inosservato. I carabinieri hanno immediatamente recuperato il contenitore, trovando al suo interno 10 dosi di crack, ritenute destinate alla vendita al dettaglio.

Per il 28enne sono scattate le manette. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato nella propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

Fermati in auto, lanciano una busta dal finestrino: sequestrate altre 98 dosi

Poche ore dopo, intorno all’1:15, in via Luigi Mazza, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intimato l’alt a un’automobile con due persone a bordo: una 26enne residente ad Aprilia e un 31enne residente a Nettuno, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Appena fermata la vettura, i due avrebbero tentato di liberarsi di una busta di plastica, lanciandola fuori dal finestrino. Anche in questo caso i carabinieri hanno notato il movimento e recuperato immediatamente l’involucro.

All’interno sono stati trovati 25,84 grammi di crack, suddivisi in 67 dosi, e 18,70 grammi di cocaina, ripartiti in altre 31 dosi. Complessivamente, 98 dosi di stupefacenti sequestrate nel secondo intervento, che si aggiungono alle dieci recuperate poche ore prima nel quartiere Europa.

La donna e l’uomo sono stati arrestati in flagranza e, al termine delle procedure, trattenuti nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Anzio, in attesa del rito direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria.