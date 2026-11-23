La giovane ha denunciato di essere stata costretta a salire sull’auto dell’uomo e portata in un edificio abbandonato. Le ricerche dei carabinieri dopo la chiamata al 112

Ardea, 23 novembre 2026 – Avrebbe minacciato l’ex compagna con un coltello, costringendola a salire sulla propria auto per poi condurla in un edificio abbandonato e abusare sessualmente di lei. È questa la grave accusa nei confronti di un 32enne di Ardea, già noto alle forze dell’ordine, sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri della Tenenza locale. L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e atti persecutori ai danni dell’ex compagna, una donna di 26 anni. Il fermo è scattato nella mattinata di oggi, al termine di una serie di ricerche che hanno consentito ai militari di rintracciarlo sul lungomare di Ardea.

La denuncia della 26enne: minacciata con un coltello e portata in un edificio abbandonato

Secondo la ricostruzione investigativa, i fatti risalgono alla notte del 16 novembre, intorno alle 2:30, quando la giovane, terminato il proprio turno di lavoro, sarebbe stata intercettata dall’ex compagno. L’uomo l’avrebbe convinta a raggiungerlo, ciascuno con la propria automobile, in un parcheggio isolato. Una volta arrivati, avrebbe estratto un coltello da cucina, minacciandola e costringendola a salire sulla sua vettura.

Il 32enne avrebbe quindi accompagnato la donna all’interno di un edificio abbandonato, dove, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale non consenziente. La 26enne sarebbe poi riuscita a convincere l’ex compagno a riaccompagnarla alla propria automobile. Tornata a casa, ha immediatamente chiesto aiuto chiamando il Numero Unico per le Emergenze 112.

I carabinieri della Tenenza di Ardea sono intervenuti nell’abitazione della giovane insieme al personale sanitario del 118. La donna è stata trasportata in codice rosa al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia, dove ha formalizzato la denuncia. Dagli accertamenti è emerso inoltre che, già il 12 novembre, la 26enne si era rivolta ai carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo per denunciare presunti comportamenti vessatori e violenti subiti durante il precedente periodo di convivenza con l’uomo.

Le ricerche dei carabinieri e il fermo sul lungomare di Ardea

Poche ore dopo i fatti denunciati, il 32enne avrebbe contattato il 112 minacciando gesti anticonservativi. Successivamente si sarebbe disfatto del proprio telefono cellulare, rendendosi irreperibile. I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno quindi avviato un’attività investigativa e di ricerca sul territorio, raccogliendo testimonianze e ricostruendo gli spostamenti dell’indagato.

La svolta è arrivata questa mattina, 23 novembre, intorno alle 8:30, quando l’uomo ha effettuato una nuova chiamata alla Centrale Operativa. Grazie agli elementi raccolti, i militari sono riusciti a individuarlo mentre si trovava a piedi lungo il lungomare di Ardea, dove è stato intercettato e bloccato.

Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’uomo è da considerarsi presunto innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.