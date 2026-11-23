Da giugno 2027 il collaterale tokenizzato entra nelle garanzie dell’Eurosistema

La Banca Centrale Europea ha approvato un piano che consentirà alle banche di utilizzare come garanzia per i finanziamenti delle banche centrali dell’area euro alcuni titoli tokenizzati. La misura riguarderà gli strumenti emessi su piattaforme autorizzate nell’ambito del Regime pilota DLT dell’UE e dovrebbe entrare in vigore da giugno 2027.

Il regime europeo consente a piattaforme con licenza di gestire la negoziazione e/o la regolazione di titoli attraverso la tecnologia del registro distribuito, o DLT. Finora, dal 30 marzo, le banche potevano impegnare come collaterale titoli tokenizzati qualificanti emessi tramite depositari centrali che utilizzano registri distribuiti.

Quali titoli potranno essere usati come garanzia

Con la nuova decisione, un istituto che detiene un’obbligazione qualificante emessa su una piattaforma pilota autorizzata potrà usarla per coprire un prestito concesso dalla banca centrale. I titoli dovranno comunque rispettare le regole sul collaterale già applicate dall’Eurosistema, composto dalla Banca Centrale Europea e dalle banche centrali nazionali dell’area euro.

Sarà inoltre necessario che gli strumenti siano accessibili all’Eurosistema attraverso un collegamento approvato a un depositario centrale di titoli che offra la regolazione su TARGET2-Securities, la piattaforma di regolamento titoli dell’Eurosistema.

L’Eurosistema prevede di pubblicare nella primavera 2027 requisiti legali e operativi aggiuntivi per le piattaforme pilota. Le indicazioni dovrebbero chiarire gli standard tecnici, le procedure di integrazione e le garanzie di continuità operativa.

Isabel Schnabel ha dichiarato: “Un quadro di collateral resistente al futuro deve accogliere le nuove tecnologie senza compromettere la sicurezza né la rigore della nostra valutazione del rischio.”

Il progetto Appia e gli sviluppi attesi

La Banca Centrale Europea sta valutando anche scenari in cui i titoli siano emessi e regolati interamente su registri distribuiti. Questa prospettiva richiede verifiche su interoperabilità, custodia, resilienza dei sistemi e norme di vigilanza.

Attraverso il progetto Appia, l’Eurosistema intende pubblicare nel 2028 un modello operativo, o blueprint, per il funzionamento dei mercati all’ingrosso europei tokenizzati. Il documento dovrebbe includere aspetti di mercato, compatibilità legale e standard tecnici condivisi.

L’uso dei titoli tokenizzati come collaterale potrebbe ridurre i costi di finanziamento e migliorare la liquidità per alcuni emittenti e intermediari, anche grazie a un regolamento più rapido e a una gestione più efficiente delle garanzie. Si tratta però di prospettive, mentre l’adozione su ampia scala richiederà adeguamenti tecnologici e normativi.

Per le banche italiane saranno necessari investimenti nelle integrazioni con le piattaforme DLT autorizzate e aggiornamenti dei processi di gestione del collaterale. Restano inoltre da definire standard condivisi per la valutazione del rischio, la custodia dei token e la gestione di eventuali malfunzionamenti tecnici o eventi di mercato avversi.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.