Il presidio tra il 10 luglio e il 31 agosto 2026 ha previsto una dotazione complessiva di 65.188,96 euro e una spesa per il servizio di 48.121,68 euro

Quanto è costata la vigilanza alle Grotte di Nerone per far rispettare l’interdizione dell’area a rischio crolli? Il maltempo continua a imperversare sul litorale e tra le preoccupazioni per i danni resta quella legata all’Arco Muto, il costone di falesia a ridosso delle grotte della Villa imperiale del I secolo appartenuta a Nerone.

Dopo il 19 dicembre 2023 è avvenuto il distacco parziale del costone di roccia del cosiddetto Arco Muto e dopo il fatto l’amministrazione comunale ha posto in essere con immediatezza le attività d’interdizione delle aree più prossime alla zona interessata attraverso recinzioni con paletti di sostegno e adeguata cartellonistica.

Al Comune è stato indicato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti — che ha comunicato all’ente le strategie di intervento sull’interdizione delle aree a tutela dell’incolumità pubblica e privata — di indire in tempi brevi un primo tavolo tecnico finalizzato a individuare le opere necessarie e urgenti per scongiurare il crollo definitivo della porzione rocciosa in pericolo.

Se il tavolo tecnico non ha ancora prodotto un intervento strutturale e definitivo, le amministrazioni comunali succedutesi dal 2023 hanno lavorato e investito per mettere in sicurezza l’area.

Dalle ordinanze interdittive ai controlli sull’area

È stata la commissione straordinaria a disporre l’interdizione e la chiusura delle zone interessate, mentre il sindaco Aurelio Lo Fazio, in carica dal 2024, ha indetto una vera e propria guerra al bivacco nell’area interdetta con controlli insieme alla Polizia Locale, reti e blocchi di cemento per tenere lontane le persone dalla zona.

Nonostante l’interdizione — che riguarda anche le grotte del porto neroniano per il valore storico-archeologico, il molo incompiuto del «Terzo» per i rischi legati ai tuffi e l’Arco Muto per il pericolo di crollo — si sono registrati stazionamenti abusivi.

Dal 10 luglio 2026 è entrato in servizio anche un presidio affidato ad una società per il controllo e la vigilanza dei tratti di arenile a libera fruizione e aree demaniali interdette

I costi del servizio tra luglio e agosto