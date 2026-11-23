Entra nel vivo la settimana delle promozioni prima di Natale. Da Amazon a Unieuro e MediaWorld, ecco il calendario fino al Cyber Monday e come riconoscere le offerte più convenienti

Roma, 23 novembre 2026 – La settimana del Black Friday 2026 entra nel vivo oggi, lunedì 23 novembre, con una nuova serie di promozioni online e nei negozi fisici. Smartphone, televisori, elettrodomestici, abbigliamento e prodotti per la casa sono tra le categorie interessate dagli sconti, in uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell’anno. Ma attenzione alle date: il Black Friday vero e proprio sarà venerdì 27 novembre, mentre le offerte proseguiranno in molti casi fino al Cyber Monday di lunedì 30 novembre. E alcune grandi catene hanno già anticipato l’inizio delle promozioni.

La Black Week, tradizionalmente concentrata nella settimana del venerdì nero, non ha infatti un calendario unico per tutti i rivenditori. Amazon ha avviato la propria campagna il 19 novembre, mentre Unieuro ha indicato proprio il 23 novembre come inizio della sua settimana promozionale. Per chi vuole approfittare degli sconti, dunque, il periodo utile è già cominciato, ma non tutte le offerte hanno la stessa durata.

Black Friday 2026, il calendario: quando iniziano e finiscono gli sconti

Le date da segnare sono quattro. Lunedì 23 novembre prende il via la tradizionale Black Week, con le promozioni che accompagnano i consumatori verso il fine settimana. Venerdì 27 novembre sarà il giorno ufficiale del Black Friday, seguito dalle offerte di sabato 28 e domenica 29 novembre. Lunedì 30 novembre arriverà infine il Cyber Monday, appuntamento storicamente legato agli acquisti online e ai prodotti tecnologici.

Il calendario cambia però da negozio a negozio. Alcune promozioni sono già disponibili da diversi giorni, mentre altre possono essere introdotte o aggiornate durante la settimana. Non è quindi scontato che aspettare venerdì 27 garantisca automaticamente il prezzo migliore: la convenienza dipende dal singolo prodotto, dal rivenditore e dalle condizioni dell’offerta.

Amazon, Unieuro e MediaWorld: dove trovare le offerte della Black Week

Amazon ha inaugurato la sua Settimana del Black Friday giovedì 19 novembre, annunciando oltre un milione di offerte fino alle 23:59 di lunedì 30 novembre. Le promozioni riguardano numerose categorie, dalla tecnologia agli elettrodomestici, passando per casa, cucina, bellezza, moda e giocattoli. Sono previste anche offerte riservate agli abbonati Prime. Le promozioni sono consultabili nella sezione dedicata su Amazon.it.

Per Unieuro, la Black Week parte oggi, 23 novembre, e prosegue fino al Cyber Monday del 30 novembre. Al centro delle iniziative commerciali ci sono prodotti tecnologici, smartphone, televisori, informatica, gaming ed elettrodomestici. Le offerte e le relative condizioni sono disponibili sul sito ufficiale di Unieuro.

Anche MediaWorld partecipa alla stagione degli sconti con promozioni dedicate all’elettronica di consumo, ai dispositivi tecnologici e agli elettrodomestici, acquistabili online e nei punti vendita. La catena invita a verificare la disponibilità e la durata delle singole offerte attraverso il proprio sito.

Le promozioni possono cambiare nel corso dei giorni e alcuni prodotti potrebbero essere disponibili in quantità limitate. Per questo è importante controllare il prezzo effettivo al momento dell’acquisto, senza basarsi esclusivamente sulle percentuali pubblicizzate.

Come riconoscere gli sconti reali ed evitare acquisti poco convenienti

Durante il Black Friday, una percentuale di sconto elevata non corrisponde necessariamente al prezzo più conveniente disponibile sul mercato. Il primo elemento da controllare è il prezzo precedente, da confrontare con quello praticato anche da altri rivenditori.

In Italia, l’articolo 17-bis del Codice del consumo, introdotto dal decreto legislativo 26/2023, stabilisce che gli annunci di riduzione di prezzo debbano indicare, salvo specifiche eccezioni, il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti. Una regola pensata per rendere più trasparenti le promozioni e consentire ai consumatori di valutare la reale entità dello sconto.

Per capire se un’offerta sia davvero vantaggiosa, può essere utile consultare anche lo storico dei prezzi del prodotto, confrontare più negozi e verificare eventuali spese di spedizione. Attenzione inoltre alle differenze tra modelli apparentemente identici, soprattutto per smartphone, computer e televisori: capacità di memoria, caratteristiche tecniche e anno di produzione possono incidere sensibilmente sul prezzo.

Conviene controllare anche le condizioni di reso, i tempi di consegna e l’identità del venditore, soprattutto quando si acquista attraverso piattaforme che ospitano operatori terzi. Un prezzo particolarmente basso, da solo, non è sufficiente a garantire la convenienza dell’acquisto.

Meglio comprare durante la Black Week o aspettare il 27 novembre?

È una delle domande più frequenti durante la settimana degli sconti. Non esiste una regola valida per tutti i prodotti: alcune promozioni possono essere già interessanti all’inizio della Black Week, altre possono comparire nei giorni successivi o durante il Cyber Monday.