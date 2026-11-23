Roma, 23 novembre 2026 – Il Black Friday 2026 accende la corsa agli sconti e il Lazio conquista il primo posto in Italia per propensione agli acquisti durante il periodo delle offerte. Aspirapolvere Dyson, televisori e prodotti di bellezza sono tra gli articoli più ricercati dai consumatori della regione, che ottiene 86,3 punti su 100 nell’Indice del Black Friday 2026 elaborato da Casinos.com . Un risultato che colloca il Lazio davanti a Piemonte e Lombardia, in un appuntamento commerciale che quest’anno potrebbe generare circa 4,3 miliardi di euro di acquisti online in tutta Italia.

Le promozioni sono iniziate giovedì 19 novembre, mentre il Black Friday vero e proprio cadrà venerdì 27 novembre. La stagione degli sconti si concluderà martedì 1° dicembre, dopo tredici giorni di offerte. Secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c di Netcomm e del Politecnico di Milano, la spesa online degli italiani crescerà del 6% rispetto al 2025.

Black Friday 2026, il Lazio guida la classifica italiana

L’indagine di Casinos.com ha incrociato i dati Istat sugli acquisti online con le ricerche effettuate su Google, prendendo in considerazione sia l’interesse generale per il Black Friday sia quello per le offerte dei prodotti più desiderati.

Il risultato premia il Lazio, primo con 86,3 punti, seguito dal Piemonte con 84 e dalla Lombardia con 83,7. La regione è l’unica in Italia a superare quota 80 in tutti e tre i parametri analizzati: 94,5 punti per gli acquisti online, 82,5 per l’interesse verso l’evento e 82 per le ricerche sui prodotti.

Secondo i dati Istat relativi al 2025, il 53,2% della popolazione laziale ha effettuato acquisti su Internet, una percentuale superiore sia alla media del Centro Italia, ferma al 52,6%, sia a quella nazionale del 49%. Il Lazio occupa il sesto posto per diffusione degli acquisti online, il secondo per interesse verso il Black Friday, dietro alla Basilicata, e il terzo per le ricerche sui prodotti, preceduto da Umbria e Campania.

Dyson e televisori nel mirino: cosa cercano i consumatori del Lazio

A caratterizzare le preferenze dei consumatori laziali è soprattutto l’interesse per gli elettrodomestici e la tecnologia. Secondo l’analisi, il Lazio è primo in Italia per l’interesse relativo alla ricerca “black friday” su Google e guida anche la graduatoria delle ricerche dedicate alle offerte Dyson, dagli aspirapolvere agli asciugacapelli.

La regione conquista inoltre il primo posto, a pari merito con Molise e Basilicata, per l’interesse verso gli sconti sui televisori. Un dato che suggerisce una particolare attenzione alle occasioni per acquistare prodotti destinati alla casa.

“Il primato sui Dyson è quasi un manifesto del Black Friday: è l’acquisto che si rimanda per mesi, aspettando lo sconto giusto”, commenta Daniele Alfieri, responsabile Media & PR di Casinos.com. “Insieme a quello sui televisori racconta un Lazio che sfrutta questi giorni soprattutto per rinnovare la casa, dal salotto alle pulizie”.

Non mancano le ricerche dedicate alla bellezza e ai grandi rivenditori online. Il Lazio raggiunge 95 punti per Sephora, collocandosi al terzo posto nazionale insieme alla Campania, mentre per Amazon è quarto con 94 punti.

Più contenuto, invece, l’interesse relativo per altri prodotti e marchi: la regione si posiziona al dodicesimo posto per le ricerche sulle offerte Zara e al quattordicesimo per quelle dedicate all’iPhone.

Come funziona l’Indice del Black Friday 2026

La classifica elaborata da Casinos.com considera tutte le 20 regioni italiane e si basa su tre indicatori con lo stesso peso: la quota di popolazione che ha acquistato online negli ultimi dodici mesi, l’interesse generale per il Black Friday e le ricerche Google relative ai prodotti di moda, tecnologia, bellezza ed elettrodomestici.

Per gli acquisti online sono stati utilizzati i dati Istat del 2025, mentre le ricerche Google Trends coprono il periodo compreso tra novembre 2023 e novembre 2026. Le categorie merceologiche sono state ponderate sulla base delle intenzioni d’acquisto rilevate dalla PwC Black Friday Survey 2026.