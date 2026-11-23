Dal 23 al 29 novembre promozioni su centinaia di prodotti per bellezza e benessere. Indirizzi, orari e informazioni

Cerveteri, 23 novembre 2026 – Il Black Friday arriva anche nelle farmacie comunali. Da lunedì 23 a domenica 29 novembre, le sei Farmacie Comunali di Cerveteri, gestite dalla Multiservizi Caerite, partecipano alla Black Week con una settimana di offerte su centinaia di articoli. Tra le promozioni previste, il 3×2 su prodotti selezionati e sconti del 30% sui reparti dedicati alla bellezza, al benessere e alla bigiotteria anallergica. L’iniziativa interesserà tutte le sedi comunali del territorio, con offerte valide fino a esaurimento scorte e non cumulabili con altre promozioni.

Black Week nelle farmacie di Cerveteri: tutti gli sconti fino al 29 novembre

Per l’intera settimana, i cittadini potranno approfittare di tre principali promozioni: 3×2 su centinaia di articoli selezionati, 30% di sconto sui prodotti per il benessere e la bellezza e un’ulteriore riduzione del 30% su gioielli e bigiotteria anallergica. Le offerte saranno disponibili in tutte e sei le farmacie comunali, senza differenze tra le sedi.

Accanto alle iniziative legate alla Black Week, continueranno a essere applicati gli sconti permanenti su alcune categorie di prodotti di uso quotidiano. Tra questi figurano integratori, energetici e superfood per gli sportivi, alimenti per la prima infanzia come omogeneizzati e latte in polvere, oltre agli assorbenti per il benessere femminile. Nelle farmacie restano inoltre disponibili servizi specialistici a tariffa calmierata, tra cui consulenze psicologiche e nutrizionali, assistenza infermieristica e percorsi dedicati ai pazienti oncologici, realizzati in collaborazione con l’associazione Onconauti.

In vista delle festività natalizie, sugli scaffali sono già disponibili anche cofanetti e confezioni regalo, destinati a chi desidera anticipare gli acquisti per il Natale.

Multiservizi Caerite: “Un sostegno concreto alle famiglie”

A spiegare gli obiettivi dell’iniziativa è Linda Ferretti, direttore generale della Multiservizi Caerite S.p.A., che sottolinea il ruolo delle farmacie comunali nella rete dei servizi cittadini.

“Le Farmacie Comunali sono sempre più un punto di riferimento concreto per la salute e il benessere quotidiano della nostra città”, dichiara Ferretti. “Il nostro impegno è garantire ai cittadini di Cerveteri prodotti sicuri, naturali e di alta qualità, ma davvero alla portata di tutte le fasce di spesa. Iniziative come la Black Week, che si affiancano ai nostri prezzi calmierati e ai servizi specialistici sul territorio, nascono proprio per sostenere concretamente le famiglie”.

Dove trovare le offerte: indirizzi delle sei farmacie comunali

La Black Week sarà attiva fino a domenica 29 novembre nelle seguenti sedi:

Farmacia Comunale 1: piazza Risorgimento 21, centro storico di Cerveteri.

piazza Risorgimento 21, centro storico di Cerveteri. Farmacia Comunale 2: via Oriolo 1, Cerenova.

via Oriolo 1, Cerenova. Farmacia Comunale 3: via del Prato del Cavaliere 4, zona Coop.

via del Prato del Cavaliere 4, zona Coop. Farmacia Comunale 4: piazza Nicola Pagliuca 3, Due Casette/Furbara.

piazza Nicola Pagliuca 3, Due Casette/Furbara. Farmacia Comunale 5: via Settevene Palo 81, aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7:30 alle 21.

via Settevene Palo 81, aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7:30 alle 21. Farmacia Comunale 6: via Fontana Morella 84, zona Aurelia.