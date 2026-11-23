Civitavecchia, 23 novembre 2026 – Cambiare le parole per cambiare la cultura della violenza. È da questo principio che prende forma il programma di iniziative promosso dal Comune di Civitavecchia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Un percorso che coinvolge scuole, associazioni e istituzioni, portando la riflessione dagli istituti scolastici alle strade della città, attraverso incontri, un corteo studentesco e momenti di commemorazione. Al centro del programma il progetto “Tutto da riscrivere”, un dizionario critico delle parole della violenza di genere, pensato per riconoscere e mettere in discussione stereotipi, espressioni e atteggiamenti che contribuiscono a normalizzare la sopraffazione.

Nel corso di novembre, il progetto ha coinvolto gli studenti e le studentesse del Centro di Formazione Professionale, del Liceo Classico e del Liceo Artistico di Civitavecchia. Gli incontri hanno affrontato il rapporto tra linguaggio e violenza, soffermandosi sulle parole che giustificano i comportamenti abusanti, attribuiscono responsabilità alle vittime o confondono il controllo con l’amore.

Civitavecchia, il programma del 24 e 25 novembre: corteo, panchina rossa e incontri

Le iniziative proseguiranno martedì 24 novembre, alle ore 10, in viale Palmiro Togliatti, con l’inaugurazione di una targa dedicata alle sorelle Mirabal, le tre attiviste dominicane assassinate il 25 novembre 1960, la cui vicenda è legata alla ricorrenza internazionale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento, promosso dal Coordinamento Donne SPI CGIL insieme al Comune di Civitavecchia, prevede anche l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere.

Il momento centrale del programma sarà mercoledì 25 novembre, quando alle 9 partirà un corteo studentesco dal parcheggio del piazzale del Tribunale. La manifestazione attraverserà le strade cittadine per raggiungere l’Aula Pucci, dove alle 10:30 si terrà un incontro pubblico con la partecipazione di Sveva Fattori.

In caso di maltempo, il corteo non si svolgerà, mentre resterà confermato l’appuntamento delle 10:30 all’Aula Pucci.

Il progetto “Tutto da riscrivere”: la lotta alla violenza comincia dalle parole

Il coinvolgimento delle scuole rappresenta uno degli elementi centrali del programma. L’obiettivo è aiutare le nuove generazioni a riconoscere gli stereotipi e i meccanismi culturali che possono alimentare relazioni basate sul controllo e sulla sopraffazione.

“Quest’anno abbiamo scelto di partire dalle parole”, spiega Valentina Di Gennaro, consigliera comunale delegata alle Politiche di Genere. “Da quelle che assolvono gli uomini violenti, attribuiscono alle donne la responsabilità di ciò che subiscono e scambiano il controllo per amore. Tutto da riscrivere nasce dall’esigenza di mettere in discussione questo lessico e gli stereotipi che lo alimentano”.

Di Gennaro sottolinea anche il valore del confronto con gli studenti: “Il lavoro con le ragazze e i ragazzi ci restituisce una grande capacità di leggere criticamente la realtà. Il 25 novembre porteremo queste riflessioni nelle strade della città. Perché la violenza maschile contro le donne è una questione politica, che riguarda i rapporti di potere e la libertà di ciascuna di noi”.

Sull’importanza del percorso educativo interviene anche l’assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Stefania Tinti: “Abbiamo voluto portare questa riflessione direttamente tra i banchi, dando spazio alle domande e alle parole degli studenti. La scuola è uno dei luoghi in cui si costruiscono le relazioni e si impara a riconoscere ciò che limita la libertà degli altri”.

Piendibene: “La violenza contro le donne riguarda l’intera società”

Il sindaco Marco Piendibene richiama la responsabilità delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, sottolineando la necessità di tradurre la sensibilizzazione in politiche pubbliche.

“La violenza contro le donne riguarda l’intera società e chiama direttamente in causa le responsabilità delle istituzioni”, dichiara il primo cittadino. “Come amministrazione abbiamo scelto di sostenere un programma che coinvolge la città e soprattutto le nuove generazioni. Il 25 novembre deve essere anche l’occasione per ribadire la necessità di politiche pubbliche capaci di garantire alle donne libertà, sicurezza e accesso ai propri diritti. Un impegno che deve accompagnare ogni giorno l’azione amministrativa”.

Un’attenzione condivisa dall’assessora ai Servizi sociali Antonella Maucioni, che evidenzia l’importanza della rete territoriale di protezione e assistenza. “La prevenzione della violenza richiede un lavoro costante e una rete territoriale capace di riconoscere le situazioni di rischio e accompagnare le donne che chiedono aiuto”, afferma. “È fondamentale che ogni donna sappia di poter essere ascoltata e trovare sostegno, senza sentirsi sola o giudicata”.

Per Maucioni, il coordinamento tra servizi sociali, istituzioni e associazioni deve consentire alle iniziative di sensibilizzazione di tradursi in opportunità concrete di accesso ai percorsi di protezione e autonomia.