L’operazione del Comando Provinciale di Roma ha interessato il Litorale Nord e i quartieri Magliana, Portuense e Prenestino in vista delle festività natalizie

Controlli sul lavoro sommerso tra Ladispoli e Cerveteri, verifiche fiscali nei negozi e un maxi sequestro di merce non sicura o contraffatta tra la costa e la Capitale. È il bilancio del piano rafforzato di controlli economico-finanziari e del territorio eseguito dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, che ha coinvolto il Litorale Nord e i quartieri Magliana, Portuense e Prenestino in attuazione delle decisioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica su indicazione del prefetto di Roma Lamberto Giannini.

Proprio a Ladispoli e Cerveteri, presso una barberia e un ristorante, le fiamme gialle della locale compagnia hanno individuato due lavoratori totalmente in nero, impiegati senza regolare contratto e privi delle relative coperture contributive e assicurative. Il quadro degli accertamenti negli esercizi commerciali è stato completato dall’ispezione di due attività per verificare il regolare funzionamento di sette apparecchi da intrattenimento (Awp) nella filiera del gioco pubblico.

Sequestri di merce non sicura, contraffazione e verifiche fiscali

Nel complesso, il dispositivo pianificato anche in vista delle festività natalizie ha portato a oltre 40 interventi mirati tra esercizi all’ingrosso, minimarket, ferramenta, parrucchieri, centri estetici, ristoranti, bar, negozi per casalinghi, distributori di carburante e altre attività di vicinato, con il sequestro complessivo di 1.679.387 articoli tra merce contraffatta e prodotti privi dei requisiti di conformità.

Tra il Litorale Nord e l’area Magliana-Portuense le ispezioni nei negozi di vicinato e nei minimarket hanno consentito di sequestrare oltre 12.000 articoli contraffatti, 66.000 prodotti di consumo non conformi agli standard di legge e 80.000 articoli per fumatori detenuti in violazione del Codice doganale. Nel quartiere Prenestino, invece, è stato individuato un grande deposito all’ingrosso con 1.521.387 articoli natalizi — tra giocattoli, cancelleria e accessori per la tavola e la cucina destinati al contatto con gli alimenti — privi delle certificazioni di sicurezza europee e delle garanzie di idoneità al consumo, sottoposti a sequestro per le ipotesi di frode in commercio e violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti.

Sul fronte fiscale, su 26 controlli relativi all’emissione di scontrini e ricevute, 13 si sono conclusi con una contestazione, pari a un tasso di irregolarità del 50%. Inoltre, presso un distributore stradale di carburanti è emerso che nei sessanta giorni precedenti il gestore aveva omesso per quattro volte la comunicazione dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, facendo scattare la proposta di sospensione temporanea dell’attività all’autorità competente.

Posti di blocco e contrasto agli stupefacenti

Parallelamente alle ispezioni amministrative e fiscali, i Baschi Verdi e le unità cinofile antidroga hanno effettuato mirati posti di blocco lungo le principali arterie d’accesso ai quartieri interessati, controllando 88 veicoli, identificando 105 persone e sanzionando quattro automobilisti per mancata revisione periodica.