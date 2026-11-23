Un provvedimento cautelare da oltre 5,2 milioni di euro e una serie di perquisizioni tra Lazio e Lombardia per fare luce sul dissesto di un gruppo attivo nella vendita di arredi. I finanzieri del comando provinciale di Roma, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione nelle province di Roma, Bergamo e Brescia a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale capitolino, che ha disposto nei confronti di tre persone il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 5,2 milioni di euro, somma ritenuta corrispondente al profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Contestualmente, con il supporto dei reparti della Guardia di Finanza di Bergamo e Brescia, sono state effettuate perquisizioni domiciliari e informatiche nei confronti di quattro indagati — tra cui i tre destinatari del sequestro — coinvolti a vario titolo anche nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per operazioni dolose, oltre che di autoriciclaggio.

Il fallimento della società e i flussi finanziari contestati

L’intervento nasce dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, sviluppate anche tramite l’analisi dei flussi finanziari, sul crac di una società attiva nella vendita al dettaglio di mobili e accessori per l’arredamento con diversi punti vendita nel Nord Italia. La società, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel luglio 2022 con un passivo superiore ai 38 milioni di euro, era inserita in un gruppo composto da 21 soggetti giuridici riconducibili di fatto alla gestione unitaria dei tre destinatari della misura cautelare.

Secondo gli accertamenti, svolti anche con gli elementi acquisiti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, gli indagati avrebbero messo in atto condotte finalizzate alla distrazione di risorse societarie e al sistematico omesso versamento di imposte per oltre 28 milioni di euro, affiancate dall’esposizione di crediti inesistenti per 11 milioni di euro e dal trasferimento, tramite bonifici privi di giustificazione contabile e con causali generiche, di somme per oltre 24 milioni di euro.

I conti svuotati e lo stato del procedimento

Per sottrarsi al pagamento dei debiti tributari e ostacolare le azioni di riscossione dell’Agenzia delle Entrate, i conti correnti societari sarebbero stati svuotati per oltre 5 milioni di euro attraverso ripetuti prelievi in contanti e trasferimenti verso altre realtà del gruppo. Ravvisando il concreto pericolo di dispersione dei beni, il giudice per le indagini preliminari ha quindi ordinato il sequestro a tutela del credito erariale.