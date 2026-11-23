È morta a 68 anni Daniela Stradiotto, prefetto e dirigente della Polizia di Stato

La Polizia di Stato perde Daniela Stradiotto, morta a 68 anni. Prefetto e dirigente, aveva ricoperto incarichi di primo piano nella polizia e al ministero dell’Interno. La notizia si è diffusa domenica pomeriggio, suscitando numerosi messaggi di cordoglio tra colleghi e amici.