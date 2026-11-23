È morta a 68 anni Daniela Stradiotto, prefetto e dirigente della Polizia di Stato
È morta a 68 anni Daniela Stradiotto, prefetto e dirigente della Polizia di Stato: nel 2012 guidò la polizia scientifica nazionale.
È morta a 68 anni Daniela Stradiotto, prefetto e dirigente della Polizia di Stato
La Polizia di Stato perde Daniela Stradiotto, morta a 68 anni. Prefetto e dirigente, aveva ricoperto incarichi di primo piano nella polizia e al ministero dell’Interno. La notizia si è diffusa domenica pomeriggio, suscitando numerosi messaggi di cordoglio tra colleghi e amici.
La scomparsa è arrivata a poche ore da quella del prefetto Gianni De Gennaro. Stradiotto era un volto conosciuto anche negli uffici della Questura di via di San Vitale, a Roma.
Dalla Squadra mobile agli incarichi nazionali
Originaria di Padova, Stradiotto aveva iniziato il suo percorso professionale in una fase di profondi cambiamenti per l’amministrazione. Fu tra le prime donne a entrare nel corpo dopo la riforma del 1981.
Nel corso della carriera lavorò a lungo sul fronte investigativo, alla Squadra mobile, nella sezione Omicidi e nell’antiterrorismo. Sostenne inoltre una maggiore presenza degli agenti nei quartieri, promuovendo l’idea di una polizia più vicina ai cittadini.
Nel 2012 assunse la guida della polizia scientifica nazionale. In seguito passò all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale e poi diresse il Servizio centrale delle specialità.
Quest’ultimo incarico comprendeva competenze su Polizia stradale, Polizia ferroviaria, Postale, artificieri e reparti speciali. La nomina a prefetto ha rappresentato l’ultimo passaggio di una lunga carriera nella Polizia di Stato.
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