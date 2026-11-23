El recorrido organizado por el Fontebella Palace Hotel, que sigue el trazado de la antigua Vía Francígena—convertida más tarde en el Camino de San Francisco—, está pensado para un turismo que busca un contacto directo con la historia ciudadana y caballeresca.

Asís – Antes de convertirse en una ruta para peregrinos de todo el mundo, este sendero era el camino diario recorrido a pie por Francisco entre los refugios improvisados del invierno y el cuidado de los desamparados. Desde la pequeña Porciúncula, cedida por los benedictinos, hasta el Sacro Tugurio de Rivotorto, pasando por el antiguo leprosario custodiado por los templarios: recorrer hoy esos doce kilómetros circulares partiendo del Fontebella Palace Hotel significa volver a entrar en la geografía real y concreta de la vida del santo.

El trazado sigue la antigua Vía Francígena, posteriormente conocida como el Camino de San Francisco, y está diseñado para un turismo culto que busca un contacto directo con la historia local y caballeresca.

La primera etapa, bajando desde el centro histórico hacia San Pietro, conduce a la Strada della Mattonata. Este paseo peatonal, que une la parte alta de la ciudad con Santa María de los Ángeles, encierra una historia de participación ciudadana vinculada al periodo posterior al terremoto de 1997.

Para reconstruir y pavimentar el camino, la administración municipal de la época promovió una suscripción popular: cada ciudadano o peregrino podía adquirir un ladrillo individual y mandar grabar en él su propio nombre. Caminar sobre este empedrado significa recordar la memoria de las personas que contribuyeron a levantar Asís.

Al llegar a la llanura, el itinerario toca la basílica de Santa María de los Ángeles y la Porciúncula, la pequeña iglesia donada por los benedictinos a Francisco, donde el santo encontraba refugio en los meses de invierno. Desde aquí, bordeando el carril bici y el trazado histórico, se continúa hacia Rivotorto, sede del Sacro Tugurio, la primitiva morada de los primeros frailes.

Es precisamente a mitad de camino entre Santa María de los Ángeles y Rivotorto, en las inmediaciones del actual cementerio, donde el recorrido desvela su vínculo con la epopeya medieval y caballeresca. Allí se alza la pequeña iglesia de Santa María Magdalena, un edificio de origen templario.

En la época de Francisco, este lugar albergaba el leprosario de Asís. Los caballeros templarios custodiaban la iglesia y prestaban servicio directo dentro del centro asistencial. Fue precisamente en este contexto de atención a los enfermos donde Francisco entró en contacto con la orden caballeresca, compartiendo la labor de cuidado hacia los más necesitados.

La dimensión de este itinerario reside también en su accesibilidad, que permite adaptar la experiencia al paso de cada viajero. El recorrido es sencillo y carece de desniveles exigentes: quienes deseen vivir el camino en su totalidad pueden salir directamente a pie desde el Fontebella Palace Hotel, completando el anillo completo de doce kilómetros hasta el regreso al establecimiento.

Para las familias con niños o para quienes prefieran un planteamiento más breve, la oferta de hospitalidad del hotel permite organizar la jornada bajando en coche hasta los aparcamientos del valle y recorriendo a pie únicamente el tramo llano final entre la Porciúncula, la iglesia templaria de Santa María Magdalena y Rivotorto, para luego regresar cómodamente hacia el centro histórico.

Superado el Sacro Tugurio de Rivotorto, el trazado vuelve a ascender hacia el centro histórico, cerrando un anillo que devuelve al viajero la dimensión auténtica del territorio umbro, donde la hospitalidad se convierte en el punto de partida para el descubrimiento histórico.