A seguito di una richiesta dei Vigili del Fuoco, è stata disposta la sospensione del servizio della Ferrovia Metromare, tra Colombo e Acilia, a causa di una fuga di gas non dipendente dalle infrastrutture ferroviarie di Astral. Le stazioni di Lido Nord, Lido Centro e Ostia Antica sono state evacuate, chiuse e poste in sicurezza. Sul posto sono presenti le Forze dell’ordine. Nella tratta chiusa Cotral ha attivato i bus sostitutivi, mentre il servizio ferroviario è attivo da Acilia a Roma Porta San Paolo.

Notizia in aggiornamento.