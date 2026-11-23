Nell’area archeologica dei porti di Claudio e Traiano torna accessibile uno dei complessi più importanti dell’antica Roma. Restaurati gli ambienti e realizzati nuovi percorsi di visita

Fiumicino, 23 novembre 2026 – Un viaggio indietro di quasi duemila anni, nel cuore del sistema portuale dell’antica Roma. Per la prima volta il Palazzo Imperiale di Portus ha aperto le porte al pubblico, svelando uno dei complessi archeologici più importanti dell’area dei porti di Claudio e di Traiano, a Fiumicino. L’apertura è avvenuta nell’ambito dell’iniziativa “Muri per tutti a Portus”, al termine di un lungo intervento di restauro strutturale e conservativo, accompagnato dalla realizzazione di nuovi percorsi di accessibilità. Un progetto avviato nel 2019 che permette finalmente di scoprire da vicino gli spazi di quello che, in epoca romana, rappresentava il cuore amministrativo del grande porto imperiale.

Il Palazzo Imperiale di Fiumicino torna alla luce: duemila anni di storia

Il Palazzo Imperiale di Portus era un articolato complesso di edifici destinati a funzioni di rappresentanza, residenziali e amministrative. La sua posizione non era casuale: sorgeva in un punto strategico, dal quale era possibile controllare i due grandi bacini portuali di Claudio e Traiano.

La struttura faceva parte del progetto di ampliamento del sistema portuale romano voluto dall’imperatore Traiano all’inizio del II secolo d.C., con la realizzazione del celebre bacino esagonale. Uno degli elementi architettonici più suggestivi era la lunga terrazza colonnata affacciata sul mare, orientata da nord a sud, che costituiva la facciata marittima del complesso.

Proprio questa struttura, conosciuta come “Terrazza di Traiano”, rappresenta oggi uno dei punti più significativi del percorso di visita. I visitatori possono osservare il basamento che un tempo sosteneva il grande colonnato, testimonianza delle dimensioni e della monumentalità dell’edificio.

Nonostante le numerose campagne archeologiche, il Palazzo Imperiale conserva ancora diversi interrogativi: la planimetria completa del complesso non è stata ricostruita e parte degli ambienti sotterranei resta ancora da mappare.

Dagli scavi dei Torlonia alla scoperta di un anfiteatro e degli hangar per le navi

La storia delle ricerche archeologiche nell’area risale al XVI secolo, quando iniziarono a emergere colonne, sculture, iscrizioni e altri materiali architettonici di particolare pregio. Furono proprio questi ritrovamenti a far attribuire al complesso il nome di Palazzo Imperiale.

Tra il 1864 e il 1867, il principe Alessandro Torlonia, proprietario della Tenuta di Porto nella quale ricadevano i resti, promosse una serie di scavi documentati dall’archeologo Rodolfo Lanciani. Nel 1935 fu invece Italo Gismondi a realizzare una nuova planimetria dell’area.

Per una ripresa sistematica delle indagini si è dovuto attendere la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, quando l’Università di Southampton e la British School at Rome, sotto la direzione del professor Simon Keay, hanno avviato nuove campagne archeologiche.

Le ricerche hanno riportato alla luce importanti testimonianze dell’organizzazione del porto romano, tra cui i resti di un sontuoso edificio residenziale, le fondazioni di un piccolo anfiteatro fino ad allora sconosciuto e una struttura lunga circa 240 metri, interpretata come un complesso di navalia, ovvero hangar probabilmente utilizzati per la riparazione delle navi da guerra.

Scoperte che hanno contribuito a ricostruire le molteplici funzioni del Palazzo Imperiale, non soltanto luogo di rappresentanza, ma anche centro amministrativo e operativo di uno dei principali sistemi portuali dell’antichità.

Palazzo Imperiale di Portus, come visitarlo e dove prenotare

Dopo gli interventi di restauro e la realizzazione dei percorsi di accessibilità, il Palazzo Imperiale entra in una nuova fase di fruizione pubblica. L’apertura inaugurale nell’ambito di “Muri per tutti a Portus” anticipa infatti un programma di visite guidate che sarà disponibile nei prossimi mesi.

Per ricevere informazioni sulle modalità di accesso e sulle prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo pa-oant.portus@cultura.gov.it.