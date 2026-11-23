Il Consiglio comunale approva all’unanimità il piano di valorizzazione del patrimonio pubblico. Previsti nuovi servizi, alloggi per studenti, spazi culturali e oltre 13.500 metri quadrati tra verde e parcheggi

Gaeta, 23 novembre 2026 – Dieci grandi complessi immobiliari pubblici, tra palazzi storici, ex caserme, conventi e fortificazioni, destinati a una nuova vita. Il Consiglio comunale di Gaeta ha approvato all’unanimità il Documento di Indirizzo per la valorizzazione degli immobili del Piano Città e la contestuale modifica del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (P.A.V.) 2026-2028. Il provvedimento apre la strada al recupero di un patrimonio architettonico distribuito tra il centro storico di Sant’Erasmo, Monte Orlando e Monte Conca, con l’obiettivo di trasformare edifici oggi in gran parte inutilizzati in spazi per la cultura, il turismo, la formazione e l’abitare sociale.

Il piano riguarda otto immobili di proprietà dello Stato e due del Comune e nasce dall’accordo sottoscritto il 7 giugno 2024 tra l’amministrazione comunale e l’Agenzia del Demanio, seguito dalla convenzione tecnica del 4 dicembre 2025. Il documento, proposto dal sindaco Cristian Leccese ed elaborato dalla Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio con la supervisione del Dipartimento Rigenerazione Urbana del Comune, definisce le future destinazioni dei complessi e le condizioni per gli interventi di recupero.

Gaeta, il piano per recuperare dieci immobili storici senza consumare nuovo suolo

Il principio alla base del progetto è quello del consumo di suolo zero: nessun aumento delle volumetrie o delle superfici esistenti, ma il recupero degli edifici attraverso nuove destinazioni d’uso compatibili con il loro valore storico e architettonico. L’inserimento degli immobili nel P.A.V., secondo quanto previsto dalla normativa richiamata nella deliberazione, produce un effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, superando alcune destinazioni stabilite negli anni Settanta.

Molti dei complessi monumentali erano infatti destinati ad attrezzature scolastiche mai realizzate, con previsioni che l’amministrazione considera ormai non più adeguate all’attuale assetto demografico. Il nuovo piano introduce invece una combinazione di funzioni: servizi pubblici, residenze universitarie, housing sociale, attività culturali, spazi espositivi e strutture turistico-ricettive. Ogni immobile sarà disciplinato da specifiche Schede Norma vincolanti, nel rispetto delle tutele storico-artistiche, archeologiche, paesaggistiche e idrogeologiche.

Dalle ex caserme ai conventi: ecco come cambieranno gli immobili di Gaeta

Nel centro storico, Casa Tosti sarà destinata a servizi di interesse generale, con spazi per residenze universitarie, housing sociale e alloggi per artisti, oltre ad attività culturali e ricreative. È prevista anche la possibilità di utilizzare le residenze universitarie per finalità ricettive durante il periodo estivo. Palazzo San Giacomo, già sede della Pinacoteca comunale, manterrà invece la propria vocazione pubblica, ospitando attività culturali, eventi ed esposizioni.

Una trasformazione è prevista anche per il complesso dell’ex Caserma Cialdini e del Torrione Francese. Il progetto distingue due lotti da attuare congiuntamente: il Torrione conserverà una destinazione pubblica per congressi, mostre e iniziative culturali, con un belvedere panoramico, mentre l’ex caserma sarà riconvertita a funzioni turistico-ricettive.

L’ex Caserma Vittorio Emanuele II, con la Chiesa e il Convento di San Domenico, sarà sottoposta a restauro conservativo integrale e destinata ad attività formative, culturali, ricreative e a spazi per housing sociale e universitario, prevedendo anche un affaccio panoramico accessibile al pubblico. Per l’ex Caserma Menabrea, nel complesso del Convento di San Francesco, il piano individua invece una destinazione turistico-ricettiva di pregio, nel rispetto delle caratteristiche monumentali dell’edificio.

Anche l’ex Chiesa e Convento di Santa Caterina rientra nel programma: il complesso potrà ospitare attività culturali ed espositive, servizi collettivi e residenze sociali rivolte a studenti, anziani, artisti e persone in condizioni di fragilità. È inoltre prevista la realizzazione di un nuovo belvedere pubblico.

Monte Orlando e Monte Conca, nuovi spazi per turismo, cultura e grandi eventi

Il recupero non riguarderà soltanto il centro storico. All’interno del Parco regionale di Monte Orlando, la Batteria della Santissima Trinità, di proprietà comunale, e l’ex Polveriera della Santissima Trinità, appartenente allo Stato, saranno interessate da una progettazione unitaria. Il piano prevede servizi di interesse generale, attività turistico-ricettive e ristorative, un collegamento con i Bastioni di Carlo V e un nuovo belvedere aperto alla cittadinanza.

Per l’ex Caserma Sant’Angelo Basso sono previste due destinazioni distinte: il Lotto Parco, già sede dell’Ente Parco regionale, manterrà funzioni pubbliche amministrative, formative e culturali, mentre il Lotto Chiostri potrà ospitare strutture ricettive. L’intervento consentirà inoltre di realizzare aree verdi e parcheggi già previsti dalla pianificazione urbanistica ma mai concretizzati.

A Monte Conca, il progetto coinvolge il Forte Emilio Savio. Dei circa 88.755 metri quadrati complessivi, 30.000 saranno destinati a servizi di interesse generale, con spazi per grandi eventi culturali, manifestazioni enogastronomiche, esposizioni, fiere e attività ricettive. I restanti 58.755 metri quadrati conserveranno integralmente la destinazione agricola e naturalistica.

Oltre 13.500 metri quadrati tra verde pubblico e parcheggi

Uno degli aspetti centrali del Documento riguarda la vivibilità del centro storico e la gestione dei flussi legati alle nuove attività. Le Schede Norma prevedono il reperimento di oltre 13.500 metri quadrati di nuovi standard urbanistici tra verde pubblico e parcheggi, insieme al potenziamento dei percorsi pedonali e alla valorizzazione dei punti panoramici.

Per le attività che saranno insediate nei complessi recuperati è previsto l’obbligo di garantire adeguati posti auto, anche attraverso parcheggi esterni al borgo collegati mediante navette e sistemi di mobilità elettrica. Gli interventi dovranno inoltre rispettare i criteri ambientali minimi, i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance e le prescrizioni della Soprintendenza. Secondo quanto indicato dall’amministrazione, il piano è concepito senza nuovi oneri per il bilancio comunale.

Il sindaco Leccese: “Sblocchiamo un enorme potenziale”

“Con l’approvazione unanime di questo Documento di Indirizzo segniamo una pagina storica per la nostra città e diamo gambe concrete a una visione di sviluppo che guarda ai prossimi decenni”, ha dichiarato il sindaco Cristian Leccese. “Per troppo tempo gioielli architettonici e storici di inestimabile valore, custoditi nel cuore di Gaeta Vecchia, lungo le pendici di Monte Orlando o sulla vetta di Monte Conca, sono rimasti chiusi, inaccessibili o ostaggio di norme urbanistiche risalenti a quasi cinquant’anni fa. Oggi, grazie a una sinergia istituzionale straordinaria con l’Agenzia del Demanio — un’intesa che siamo orgogliosi di aver siglato tra i primi Comuni a livello nazionale — sblocchiamo questo enorme potenziale”.

Il primo cittadino ha ringraziato la Giunta, il Consiglio comunale, la dirigente del Dipartimento RUES Stefania Della Notte e la struttura tecnica comunale, oltre alla Direzione regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio, guidata da Maria Antonietta Brizzo, e alla Struttura per la Progettazione. Un riconoscimento è stato rivolto anche alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina e all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, coinvolte nel tavolo tecnico.