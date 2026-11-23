Il furgone dei Julie’s Haircut forzato a Roma: raccolta fondi per tornare sul palco
Furto a Roma: dopo il concerto al Largo Venue, i Julie’s Haircut lanciano una raccolta fondi su GoFundMe per 5 mila euro.
Il furgone dei Julie’s Haircut forzato a Roma: raccolta fondi per tornare sul palco
I Julie’s Haircut hanno subito un furto a Roma nella notte del 22 novembre, dopo il concerto al Largo Venue. I ladri hanno forzato il furgone della band e portato via gran parte degli strumenti e del materiale usato per le esibizioni.
Il furto ha lasciato i sei musicisti senza una parte consistente dell’attrezzatura acquistata negli anni, tra sacrifici, risparmi e tournée in Europa. Per il gruppo, la sottrazione mette a rischio la possibilità concreta di tornare a suonare dal vivo.
La raccolta fondi per ricomprare l’attrezzatura
I componenti della band hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, promossa dall’associazione Superlove Tra Artisti. L’obiettivo è raggiungere 5 mila euro, necessari per ricomprare il materiale indispensabile alle attività concertistiche.
Nelle prime ore l’iniziativa ha raccolto 1.545 euro grazie a 41 donatori. La band ha inoltre pubblicato l’elenco dell’attrezzatura rubata e ha invitato a condividere l’appello anche chi non può contribuire economicamente.
«Non si tratta solo di oggetti: sono strumenti acquistati con anni di sacrifici, risparmi e chilometri macinati in tutta Europa», hanno scritto i musicisti. Nell’appello aggiungono che in pochi minuti è stato portato via «il cuore del nostro sonoro e la possibilità concreta di suonare dal vivo».
«Ogni singola donazione, per noi, fa una differenza enorme», scrivono i Julie’s Haircut, che concludono: «Non vediamo l’ora di ringraziarvi dal vivo, facendo la cosa che amiamo fare: suonare».
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Julie’s Haircut, gli strumenti della band rubati a Roma: “Portato via il cuore della nostra musica”