Il furgone dei Julie’s Haircut forzato a Roma: raccolta fondi per tornare sul palco

I Julie’s Haircut hanno subito un furto a Roma nella notte del 22 novembre, dopo il concerto al Largo Venue. I ladri hanno forzato il furgone della band e portato via gran parte degli strumenti e del materiale usato per le esibizioni.

Il furto ha lasciato i sei musicisti senza una parte consistente dell’attrezzatura acquistata negli anni, tra sacrifici, risparmi e tournée in Europa. Per il gruppo, la sottrazione mette a rischio la possibilità concreta di tornare a suonare dal vivo.

La raccolta fondi per ricomprare l’attrezzatura

I componenti della band hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, promossa dall’associazione Superlove Tra Artisti. L’obiettivo è raggiungere 5 mila euro, necessari per ricomprare il materiale indispensabile alle attività concertistiche.

Nelle prime ore l’iniziativa ha raccolto 1.545 euro grazie a 41 donatori. La band ha inoltre pubblicato l’elenco dell’attrezzatura rubata e ha invitato a condividere l’appello anche chi non può contribuire economicamente.

«Non si tratta solo di oggetti: sono strumenti acquistati con anni di sacrifici, risparmi e chilometri macinati in tutta Europa», hanno scritto i musicisti. Nell’appello aggiungono che in pochi minuti è stato portato via «il cuore del nostro sonoro e la possibilità concreta di suonare dal vivo».

«Ogni singola donazione, per noi, fa una differenza enorme», scrivono i Julie’s Haircut, che concludono: «Non vediamo l’ora di ringraziarvi dal vivo, facendo la cosa che amiamo fare: suonare».