Accordo tra iVision Tech e DIMO: smart glasses HJ Tech e occhiali Esercito arrivano nei negozi Euronics Dimo di sei aree italiane.

iVision Tech porta gli smart glasses HJ Tech e la nuova collezione di occhiali Esercito nei punti vendita Euronics Dimo, grazie a un accordo di fornitura con DIMO, realtà italiana della distribuzione di elettronica di consumo e socio del Gruppo Euronics Italia. L’intesa affianca al tradizionale canale dell’ottica una presenza nella distribuzione elettronica.

I prodotti saranno disponibili nei negozi Euronics Dimo di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna. Per iVision Tech, il nuovo accordo punta ad ampliare il pubblico raggiunto e a rafforzare la visibilità delle proprie linee in un contesto retail orientato all’elettronica.

Le funzioni degli smart glasses HJ Tech

La linea HJ Tech, sviluppata da iVision Tech, combina tecnologia e design Made in Italy. Gli occhiali dispongono di connettività Bluetooth e tecnologia audio open-ear, con funzioni che includono chiamate, riproduzione di musica e messaggi vocali e ricezione di indicazioni per la navigazione.

Queste attività possono essere svolte senza dover ricorrere direttamente allo smartphone, mantenendo il contatto con l’ambiente circostante. La disponibilità nei negozi Euronics Dimo colloca la linea tra eyewear e tecnologia indossabile e amplia i canali commerciali affiancando il settore dell’elettronica a quello ottico.

La collezione di occhiali Esercito

Nel nuovo circuito distributivo entra anche la collezione di occhiali Esercito, sviluppata da iVision Tech con la licenza del marchio Esercito Italiano concessa da Difesa Servizi. La collezione è stata presentata ufficialmente nel luglio 2026 e passa ora alla distribuzione nei punti vendita Euronics Dimo.

iVision Tech progetta e produce montature di occhiali e sviluppa soluzioni per smart glasses. La società è inoltre proprietaria del marchio francese di alta gamma Henry Jullien. La collaborazione con DIMO amplia quindi la presenza retail e i canali distributivi delle diverse linee del gruppo.

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