Nvidia reintegra Jensen Huang come presidente e amministratore delegato: l’indagine indipendente prosegue e nasce un comitato per sicurezza ed export.

Huang torna a guidare Nvidia: l’indagine resta aperta e nasce un comitato per l’export

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha approvato all’unanimità il reintegro di Jensen Huang come presidente e amministratore delegato. La decisione arriva dopo consultazioni con alti funzionari degli Stati Uniti, mentre prosegue un’indagine indipendente su un presunto tentativo di interferenza di un’intelligence straniera rivolto alla persona di Huang.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il consiglio ha valutato positivamente la trasparenza e la capacità di guida del manager dopo una serie di colloqui con le autorità competenti. Le consultazioni avrebbero inoltre indicato l’assenza di rischi per la sicurezza nazionale. L’indagine, tuttavia, non è stata chiusa e continuerà.

Il riassetto delle cariche

Con il ritorno di Huang al vertice, Colette Kress lascia l’incarico temporaneo di amministratore delegato e torna alle sue funzioni precedenti di direttrice finanziaria. Harvey Jones manterrà invece la presidenza del consiglio di amministrazione.

Nvidia ha collegato il nuovo assetto alla necessità di rafforzare la supervisione sui rischi aziendali connessi alla sicurezza e alle esportazioni. La società ha annunciato la creazione del National Security and Export Control Committee, formato da amministratori indipendenti, che dovrà controllare il rispetto delle norme sulla sicurezza nazionale e delle restrizioni all’export.

È prevista anche la nomina di un chief compliance officer. L’azienda ha inoltre indicato che proseguirà la cooperazione con le autorità investigative, mentre l’efficacia delle nuove strutture interne sarà valutata insieme all’evoluzione dell’indagine.

La reazione dei mercati e il contesto del settore

Dopo l’annuncio, le azioni Nvidia hanno guadagnato oltre il 28% all’apertura dei mercati statunitensi. Il rialzo è stato presentato come un segnale della fiducia degli investitori nella stabilità della governance, dopo le consultazioni con le autorità e il ritorno di Huang alla guida della società.

La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione sui semiconduttori, considerati componenti strategici per l’intelligenza artificiale e le infrastrutture digitali. I governi, in particolare quello statunitense, hanno intensificato i controlli sulle esportazioni per ragioni di sicurezza nazionale.

Per Nvidia, attiva nella produzione di processori grafici e acceleratori destinati alle applicazioni di intelligenza artificiale, le questioni di sicurezza e conformità riguardano anche la continuità delle catene di fornitura e i rapporti con i partner commerciali internazionali. Il proseguimento dell’indagine e l’aumento della supervisione pubblica mantengono però un elemento di incertezza per la società e per gli investitori.

Per il settore globale dei semiconduttori, l’episodio mostra l’intersezione sempre più stretta tra decisioni manageriali, regole sull’export e politiche di sicurezza nazionale. L’evoluzione dell’indagine e l’attuazione delle nuove misure di controllo saranno tra i prossimi elementi da seguire.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.