Vado – Sale all’ottavo posto il Latina Calcio di Mister Volpe con 21 punti, a seguito di una grande partita giocata in trasferta con il Vado. Nel Campionato di Serie C (Gruppo B), i ragazzi nerazzurri stanno dando il cuore e proseguono un cammino buono, verso i prossimi appuntamenti.

Nella giornata di ieri, è stato tanto l’entusiasmo del pubblico al seguito del team pontino che ha vinto il match 0-1 . A firmare il gol della vittoria è stato Christian Sussi al ’55 del secondo tempo . Il Vado rimedia la terza sconfitta consecutiva, mentre i pontini conquistano la seconda vittoria di fila.

“Una vittoria importante e pesante per i punti e la classifica, non era facile contro questa squadra in un campo difficile, grandissima prova di maturità. Una vittoria che volevamo, sono soddisfatto dell’atteggiamento e della mentalità”. Ha dichiarato Mister Volpe in un passo della conferenza stampa, come riporta il video diffuso dalla pagina ufficiale del Latina Calcio 1932 su Facebook.