Latina Calcio, Mister Volpe: “Prova di maturità dei ragazzi, una vittoria importante con il Vado”
I ragazzi nerazzurri vincono in trasferta con i toscani in un campo difficile. Salgono all’ottavo posto
Vado – Sale all’ottavo posto il Latina Calcio di Mister Volpe con 21 punti, a seguito di una grande partita giocata in trasferta con il Vado. Nel Campionato di Serie C (Gruppo B), i ragazzi nerazzurri stanno dando il cuore e proseguono un cammino buono, verso i prossimi appuntamenti.
Nella giornata di ieri, è stato tanto l’entusiasmo del pubblico al seguito del team pontino che ha vinto il match 0-1. A firmare il gol della vittoria è stato Christian Sussi al ’55 del secondo tempo. Il Vado rimedia la terza sconfitta consecutiva, mentre i pontini conquistano la seconda vittoria di fila.
“Una vittoria importante e pesante per i punti e la classifica, non era facile contro questa squadra in un campo difficile, grandissima prova di maturità. Una vittoria che volevamo, sono soddisfatto dell’atteggiamento e della mentalità”. Ha dichiarato Mister Volpe in un passo della conferenza stampa, come riporta il video diffuso dalla pagina ufficiale del Latina Calcio 1932 su Facebook.
Foto fotogramma video Latina Calcio 1932/Facebook (da Latina Calcio 1932/Facebook)
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