Roma, 23 novembre 2026 – Oltre tre tonnellate di prodotti ittici sequestrati in una settimana, 107 controlli e sanzioni amministrative per un totale di 60mila euro. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia Costiera del Lazio tra il 16 e il 23 novembre, con verifiche lungo l’intera filiera commerciale, dai grossisti alle pescherie, dai centri di lavorazione fino ai ristoranti. L’obiettivo è contrastare la vendita di pesce privo della necessaria tracciabilità e impedire che prodotti di provenienza non verificabile raggiungano le tavole dei consumatori.

Le attività, coordinate dal 3° Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) del Lazio, hanno portato complessivamente al sequestro di 3.021,88 chilogrammi di prodotti ittici, nell’ambito di 54 ispezioni, 22 sanzioni amministrative e 11 sequestri. Un dispositivo di vigilanza esteso a tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alla grande distribuzione e ai punti di lavorazione e movimentazione del pescato.

Roma, quasi due tonnellate di pesce sequestrate presso un grossista

Tra gli interventi più rilevanti figura un controllo effettuato nell’area di Roma, presso un operatore del commercio all’ingrosso. I militari della Guardia Costiera hanno sequestrato 1.871 chilogrammi di prodotti ittici destinati alla trasformazione e allo sfilettamento in un laboratorio adiacente.

Il quantitativo rappresenta oltre la metà del pesce complessivamente sequestrato durante la settimana di controlli e conferma l’attenzione degli investigatori verso i punti nevralgici della distribuzione commerciale. Proprio nei centri all’ingrosso, infatti, i prodotti vengono lavorati, movimentati e successivamente indirizzati verso i diversi canali di vendita.

L’intervento rientra nella strategia della Guardia Costiera di intercettare le irregolarità prima che il pescato raggiunga pescherie, supermercati e ristoranti, evitando l’immissione sul mercato di prodotti dei quali non sia possibile ricostruire correttamente la provenienza.

Pesce senza tracciabilità, controlli in mercati, pescherie e ristoranti

Le verifiche non si sono limitate ai porti o alle attività direttamente legate alla pesca. Il personale della Direzione Marittima del Lazio ha esteso gli accertamenti a mercati, esercizi commerciali, centri di distribuzione, ristoranti e attività di ristorazione etnica, seguendo il percorso dei prodotti ittici lungo le diverse fasi della commercializzazione.

Al centro dei controlli il rispetto delle norme sulla tracciabilità del pescato, requisito fondamentale per ricostruire l’origine dei prodotti e verificarne il percorso dalla cattura fino alla vendita. La mancanza delle informazioni obbligatorie impedisce infatti di accertare con certezza la provenienza della merce e di effettuare le verifiche previste a tutela dei consumatori.

Secondo il bilancio diffuso dalla Guardia Costiera, l’attività ha consentito di sottrarre alla commercializzazione oltre tremila chilogrammi di prodotti non tracciati. Le 22 sanzioni amministrative, per complessivi 60mila euro, si inseriscono nell’azione di contrasto alle irregolarità commerciali e alle pratiche che possono alterare le condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore.

Natale, controlli rafforzati sulla vendita del pesce nel Lazio

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo tradizionalmente caratterizzato da un aumento della domanda di pesce e prodotti ittici, la Guardia Costiera ha annunciato un ulteriore rafforzamento delle attività di vigilanza lungo la filiera commerciale.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto ai centri di lavorazione, ai grossisti e ai principali canali di distribuzione, con l’obiettivo di individuare eventuali irregolarità prima che i prodotti arrivino al consumatore finale.