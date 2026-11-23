Mercoledì 25 novembre, maltempo diffuso con piogge abbondanti e neve su Alpi e Prealpi: le previsioni di 3B Meteo.

Il mercoledì 25 novembre è atteso un peggioramento del tempo su gran parte d’Italia, con piogge diffuse e abbondanti nevicate su Alpi e Prealpi. In Piemonte la neve potrà scendere fino a quote di bassa collina. Al Centro sono previsti temporali, anche con carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche.

Martedì 24 novembre, nubi in aumento al Nordovest

La giornata di martedì sarà caratterizzata da nuvolosità sulla Val Padana e sul Levante Ligure, oltre a banchi di nebbia al mattino. Sulle Alpi ci saranno maggiori schiarite, ma il tempo peggiorerà tra la sera e la notte al Nordovest. Le temperature saranno in calo, con massime comprese tra 9 e 13°C.

Al Centro sono previste nubi sparse e ampie schiarite lungo l’Adriatico, mentre sulla costa tirrenica gli annuvolamenti resteranno irregolari e senza fenomeni. Le massime varieranno tra 13 e 17°C. Al Sud, infine, sono attesi addensamenti sul basso Tirreno e sulla Sicilia, con qualche isolato piovasco; le temperature raggiungeranno tra 15 e 20°C.

Mercoledì maltempo diffuso e neve sulle montagne

Il maltempo interesserà il Nord con piogge diffuse e nevicate abbondanti su Alpi e Prealpi. Le massime si fermeranno tra 5 e 9°C. Al Centro sono previsti piogge e temporali, mentre la neve cadrà sull’Appennino a quote medio-alte. Nel settore tirrenico non sono esclusi fenomeni di forte intensità.

In Sardegna il tempo sarà instabile; temporali sono attesi in Campania e piogge su Molise e Puglia, con un peggioramento sul resto del Sud entro sera. Qui le temperature massime saranno comprese tra 13 e 18°C.

Giovedì ancora rovesci e nevicate

Giovedì 26 novembre sono previste aperture al Nordovest, ma resterà nuvoloso altrove, con piogge sparse e nevicate su Alpi e Prealpi dai 900 metri. Al Centro ci saranno rovesci, più diffusi nelle zone interne, e neve in Appennino a quote medie. Al Sud la variabilità porterà schiarite, annuvolamenti, rovesci e locali temporali.

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