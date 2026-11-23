Roma, 23 novembre 2026 – Meno incendi, più controlli e una rete di intervento rafforzata. La Capitale chiude la Campagna Antincendio Boschivo 2026 con una riduzione del 16% degli incendi rispetto all’anno precedente, passando dai 569 episodi del 2025 ai 478 registrati quest’anno. Sono 91 gli incendi in meno, secondo i dati presentati da Roma Capitale il 22 novembre, a conclusione della campagna terminata alla fine di ottobre. Un bilancio accompagnato da nuovi investimenti nella prevenzione, nel monitoraggio del territorio e nelle attrezzature della Protezione Civile, che può contare su circa 3.000 operatori e volontari e 40 associazioni.

Alla presentazione dei risultati hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri, il direttore nazionale delle emergenze di Protezione Civile Luigi D’Angelo, il vice capo di Gabinetto di Roma Capitale con delega alla Protezione Civile e alla Sicurezza Giuseppe Napolitano e il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Adriano De Acutis, insieme ai rappresentanti delle strutture capitoline e delle associazioni di volontariato impegnate nelle attività antincendio.

Incendi a Roma, meno roghi ma aumentano gli avvistamenti di fumo

Il dato principale della campagna riguarda la diminuzione degli incendi, scesi da 569 a 478 in un anno. Parallelamente, gli avvistamenti di colonne di fumo sono aumentati da 116 a 134, un elemento che l’amministrazione collega al rafforzamento delle attività di sorveglianza e monitoraggio.

Tra gli interventi realizzati figurano l’installazione di nuovi idranti stradali e la manutenzione di quelli già presenti, con un investimento complessivo di 4,7 milioni di euro. Sono state inoltre aggiornate le cartografie utilizzate per la gestione delle emergenze e potenziati gli strumenti tecnologici per il controllo delle aree a rischio.

Il sistema di monitoraggio dispone oggi di nove droni, mentre il numero delle telecamere ad alta definizione è stato raddoppiato. Rafforzate anche le verifiche nelle zone maggiormente esposte agli incendi, con attività alimentate dalle segnalazioni dei cittadini. Sul fronte normativo, Roma Capitale ha inoltre introdotto strumenti più incisivi per i controlli, le sanzioni e gli interventi nei confronti dei proprietari inadempienti.

Protezione Civile, nuovi mezzi antincendio e 3.000 persone impegnate

Accanto alla prevenzione, il Campidoglio ha investito nel potenziamento della capacità operativa della Protezione Civile. La dotazione di mezzi, triplicata tra il 2023 e il 2025, è stata ulteriormente incrementata nel corso del 2026.

Durante la presentazione sono stati consegnati alle associazioni di volontariato sei nuovi pick-up antincendio con cisterne da 750 litri, un’autobotte da 3.000 litri dotata di due cannoni ad acqua e quattro mezzi completamente revisionati e modernizzati. I veicoli saranno impiegati nella campagna antincendio del 2027, rafforzando la capacità di risposta sul territorio.

Il sistema capitolino dispone inoltre delle attrezzature necessarie per allestire un campo di accoglienza per 250 persone e un campo attrezzato destinato ai soccorritori, da utilizzare in caso di emergenza. Una struttura organizzativa che coinvolge complessivamente circa 3.000 persone tra operatori e volontari, con il contributo di 40 associazioni di Protezione Civile.

Gualtieri: “Gli investimenti nella prevenzione stanno producendo effetti concreti”

“I risultati della campagna antincendio 2026 dimostrano che gli investimenti nella prevenzione e nel rafforzamento della Protezione Civile stanno producendo effetti concreti”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, commentando i dati presentati dall’amministrazione.

“La riduzione del 16% degli incendi è un risultato importante, soprattutto per una città estesa e ricca di aree verdi come Roma, sempre più esposta agli effetti dei cambiamenti climatici. Abbiamo triplicato i mezzi, investito nelle tecnologie di monitoraggio e rafforzato la capacità di intervento, grazie anche allo straordinario contributo delle associazioni di volontariato”, ha aggiunto il primo cittadino.

Gualtieri ha ribadito l’intenzione di proseguire lungo questa strada, puntando soprattutto sulla prevenzione dei rischi e sulla tempestività degli interventi. “Proteggere il territorio significa innanzitutto anticipare i rischi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini”, ha sottolineato.