Roma, Ponte Settimia Spizzichino chiude di notte dal 23 novembre: direzioni, orari e deviazioni del bus 792
Manutenzione straordinaria sul collegamento tra Ostiense e Garbatella
Roma, 23 novembre 2026 – Tre notti di lavori e modifiche alla circolazione su uno dei collegamenti tra Ostiense e Garbatella. Il ponte Settimia Spizzichino sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria che comporteranno la chiusura notturna delle carreggiate in alcune fasce orarie. I cantieri, a cura di Risorse per Roma, prenderanno il via dalle 22 di lunedì 23 novembre, con ulteriori limitazioni previste nelle serate di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre. Le modifiche interesseranno anche il trasporto pubblico, con deviazioni temporanee per la linea autobus 792.
Ponte Spizzichino, quando chiude e quali carreggiate saranno interessate
Secondo quanto comunicato da Roma Mobilità, il programma degli interventi prevede chiusure differenziate in base alla direzione di marcia. In particolare:
- Lunedì 23 novembre, dalle 22: chiusura della carreggiata in direzione Ostiense.
- Mercoledì 25 novembre, dalle 22: chiusura della carreggiata in direzione Circonvallazione Ostiense.
- Giovedì 26 novembre, dalle 22: nuova chiusura della carreggiata in direzione Circonvallazione Ostiense.
Le limitazioni sono legate agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte Settimia Spizzichino, infrastruttura che collega i quartieri Ostiense e Garbatella. La comunicazione non specifica l’orario di conclusione delle singole chiusure né gli eventuali percorsi alternativi per gli automobilisti.
Bus 792, percorso deviato durante i lavori ma nessuna fermata saltata
Le operazioni avranno conseguenze anche sul servizio di trasporto pubblico. Durante le fasce orarie interessate dai cantieri, la linea autobus 792 subirà modifiche temporanee al percorso per consentire lo svolgimento degli interventi.
Roma Mobilità precisa tuttavia che non saranno soppresse fermate: il servizio continuerà quindi a garantire tutte quelle previste dalla linea, nonostante le deviazioni.
Per gli automobilisti e gli utenti del trasporto pubblico che attraversano l’area tra Ostiense e Garbatella sarà necessario prestare attenzione alle modifiche alla viabilità nelle tre serate interessate dai lavori.