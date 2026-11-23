Roma, 23 novembre 2026 – Tre notti di lavori e modifiche alla circolazione su uno dei collegamenti tra Ostiense e Garbatella. Il ponte Settimia Spizzichino sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria che comporteranno la chiusura notturna delle carreggiate in alcune fasce orarie. I cantieri, a cura di Risorse per Roma, prenderanno il via dalle 22 di lunedì 23 novembre, con ulteriori limitazioni previste nelle serate di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre. Le modifiche interesseranno anche il trasporto pubblico, con deviazioni temporanee per la linea autobus 792.