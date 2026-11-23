L’intesa sarà presentata il 26 novembre. Al centro condizioni di lavoro, sicurezza e tutele per chi effettua consegne a domicilio. Già attivi quattro punti di sosta nelle biblioteche comunali

Roma, 23 novembre 2026 – Migliorare le condizioni di lavoro dei rider, rafforzare le tutele e affrontare le criticità legate alla sicurezza di chi ogni giorno attraversa le strade della Capitale per effettuare consegne a domicilio. È l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto da Roma Capitale, organizzazioni sindacali e Just Eat, che sarà presentato ufficialmente giovedì 26 novembre, alle 10:30, nella Sala delle Vele della Scuola Arti Ornamentali, in via di San Giacomo 11. Un accordo che punta a intervenire sulla qualità dell’occupazione nel settore del delivery, aprendo un confronto tra istituzioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori e mondo della ricerca.

L’iniziativa è promossa dall’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli e dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. L’incontro sarà dedicato alle trasformazioni del lavoro sulle piattaforme digitali e alle sfide che queste nuove forme di occupazione pongono sul piano dei diritti, della salute, della sicurezza e delle relazioni sindacali.

Rider a Roma, il protocollo con Just Eat e il confronto sui diritti

La presentazione dell’accordo sarà accompagnata da un approfondimento sulle condizioni lavorative nel settore delle consegne a domicilio, con particolare attenzione agli strumenti di tutela e alla qualità dell’occupazione.

A fornire un inquadramento scientifico del fenomeno saranno Silvia Borelli, docente di Diritto del lavoro all’Università di Ferrara, e Massimo De Minicis, primo ricercatore dell’INAPP. I loro interventi analizzeranno le caratteristiche del lavoro attraverso le piattaforme digitali e le conseguenze che l’evoluzione del settore comporta per il sistema delle garanzie e delle relazioni industriali.

Al confronto parteciperanno anche Erica Battaglia, presidente della Commissione Lavoro di Roma Capitale, e Giovanni Zannola, presidente della Commissione Mobilità. Per le organizzazioni sindacali interverranno Valeria Mizzau, segretaria regionale FILT CGIL Roma e Lazio, Massimiliano Gualandri, segretario regionale FIT-CISL Lazio, e Alessandro Bonfigli, segretario regionale UILTrasporti Lazio.

A rappresentare l’azienda sarà Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia, mentre la partecipazione della rider Giorgia Cason porterà al tavolo anche il punto di vista di chi svolge quotidianamente il lavoro di consegna.

Dal progetto SOS Rider ai punti di ristoro: il percorso di Roma Capitale

Il protocollo si inserisce in un percorso già avviato dal Campidoglio nel 2023 con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina numero 7, denominata “SOS Rider”, presentata a prima firma della consigliera Erica Battaglia.