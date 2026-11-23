Quarto successo in altrettante gare di campionato per il Rugby Anzio Club, che domenica ha superato nettamente in casa il Tracked Rugby Velletri con il punteggio di 45 a 0, consolidando così la seconda posizione nel girone Sud del campionato di Serie C.

Sul terreno del campo Marconi la gara si è indirizzata fin dalle prime battute a favore dei padroni di casa, subito a segno con due mete realizzate da Castelli. Prima dell’intervallo sono arrivate altre due marcature nate da azioni di mischia e finalizzate da Merotto, portando il parziale sul 26 a 0. Nella ripresa l’incontro ha offerto poche altre emozioni, con la terza meta personale di Merotto e le segnature di Krzyzak e Suffer a fissare il definitivo 45 a 0.

Gli altri risultati del turno e la classifica

Negli altri incontri della giornata si registrano il successo della capolista Nuova Rugby Roma per 54 a 8 sul Latina, l’affermazione esterna del Pescara per 31 a 0 sul Ceccano, la vittoria degli All Reds per 13 a 8 sul Cisterna e il 15 a 12 con cui il Frascati ha superato il Segni.

La graduatoria vede al comando la Nuova Rugby Roma a quota 20 punti, seguita dall’Anzio a 18, dagli All Reds a 14 e dalla coppia composta da Cisterna e Pescara al quarto posto. Nel prossimo turno, in programma domenica con calcio d’inizio alle 14.30, l’Anzio sarà impegnato in trasferta proprio sul campo del Frascati.

Il bilancio delle squadre giovanili

Per quanto riguarda il settore giovanile del club, le rappresentative Under 8 e Under 10 hanno preso parte a un raggruppamento disputato ad Aprilia.