Tangenziale Est di Roma, lavori notturni dal 23 al 28 novembre: carreggiate ristrette dalle 22 alle 6
Coinvolti il tratto sopraelevato, la Circonvallazione Tiburtina e via del Foro Italico
Roma, 23 novembre 2026 – Lavori notturni e limitazioni alla circolazione sulla Tangenziale Est di Roma. Fino a sabato 28 novembre 2026, alcuni tratti della rete stradale saranno interessati da interventi di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza, con modifiche alla viabilità nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del mattino. I cantieri, programmati da Anas, coinvolgeranno diversi punti della Tangenziale, compreso il tratto sopraelevato, la Circonvallazione Tiburtina e via del Foro Italico.
A comunicarlo è Roma Mobilità, che invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente lungo le strade interessate dagli interventi.
Tangenziale Est, dove sono previsti i lavori notturni
Le operazioni riguarderanno tre tratti della viabilità romana: la sopraelevata della Tangenziale Est, la Circonvallazione Tiburtina e via del Foro Italico. Gli interventi saranno concentrati nelle ore notturne, con l’obiettivo di eseguire le attività di manutenzione sulle barriere di protezione stradale.
In particolare, i lavori prevedono la riparazione, la sostituzione e il parziale adeguamento dei guardrail, nell’ambito di un programma di manutenzione straordinaria finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture.
Orari e limitazioni al traffico fino al 28 novembre
Le modifiche alla circolazione saranno in vigore nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, fino al 28 novembre. Durante l’esecuzione degli interventi potranno essere applicate limitazioni nei tratti interessati dai cantieri.
La comunicazione di Roma Mobilità non specifica l’elenco delle singole chiusure, le corsie coinvolte o eventuali deviazioni obbligatorie. Per questo motivo, gli automobilisti dovranno fare riferimento alla segnaletica temporanea installata sul posto.
Gli interventi interesseranno dunque alcuni dei collegamenti stradali della Capitale nelle ore serali e notturne, con possibili ripercussioni sui tempi di percorrenza nelle zone coinvolte.