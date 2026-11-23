Roma, 23 novembre 2026 – Lavori notturni e limitazioni alla circolazione sulla Tangenziale Est di Roma. Fino a sabato 28 novembre 2026, alcuni tratti della rete stradale saranno interessati da interventi di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza, con modifiche alla viabilità nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del mattino. I cantieri, programmati da Anas, coinvolgeranno diversi punti della Tangenziale, compreso il tratto sopraelevato, la Circonvallazione Tiburtina e via del Foro Italico.