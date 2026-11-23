Roma, 23 novembre 2026 – Una confessione sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi, parole amare nei confronti della Roma e un momento di profonda commozione ricordando il padre scomparso. Francesco Totti si racconta a Belve, il programma di Francesca Fagnani che torna su Rai 2 martedì 24 novembre alle 21:25. Un’intervista che, stando alle prime anticipazioni diffuse dalla Rai, attraversa gli aspetti più delicati della vita dell’ex capitano giallorosso: il successo, i rapporti familiari, gli amori e le delusioni. Tra battute e momenti di emozione, Totti affronta anche il rapporto con i figli e la nuova vita accanto a Noemi Bocchi, lasciando emergere un lato più intimo rispetto all’immagine pubblica costruita negli anni.

Totti a Belve, la frase su Ilary Blasi e i tradimenti: “Non riesco a perdonare”

Uno dei passaggi più attesi dell’intervista riguarda inevitabilmente Ilary Blasi e la fine del loro matrimonio. Francesca Fagnani riprende una dichiarazione rilasciata dalla conduttrice durante una precedente partecipazione a Belve, quando aveva sostenuto che la coppia non sarebbe riuscita a superare un eventuale tradimento.

Alla domanda se quelle parole si siano rivelate vere, Totti risponde: “È successo. Non riesco a perdonare”. Una dichiarazione netta, che riporta al centro dell’attenzione la separazione tra i due, senza però chiarire, almeno nelle anticipazioni diffuse finora, ulteriori dettagli sulle responsabilità della rottura.

Nel corso dell’intervista trova spazio anche il presente sentimentale dell’ex numero dieci, oggi legato a Noemi Bocchi. Il racconto tocca la nuova relazione e le prospettive future della coppia, mentre continuano a circolare indiscrezioni su un possibile matrimonio, al momento non confermato ufficialmente.

Le lacrime per il padre Enzo: il rimpianto che Totti non riesce a dimenticare

È il ricordo del padre Enzo Totti, scomparso nell’ottobre 2020, a segnare uno dei momenti più emozionanti del faccia a faccia con Francesca Fagnani. L’ex capitano della Roma si commuove raccontando il rapporto con il padre e confessa un rimpianto che continua ad accompagnarlo: “Non gli ho mai detto ti voglio bene”.

Quando la giornalista gli chiede che cosa gli manchi maggiormente, Totti indica l’abbraccio del padre. Racconta il senso di solitudine lasciato dalla sua scomparsa e la consapevolezza di non aver espresso abbastanza apertamente i propri sentimenti quando ne aveva la possibilità.

Una riflessione che si estende anche al rapporto con i figli. Totti ammette infatti di riconoscere in sé lo stesso atteggiamento, pur sapendo di sbagliare. Un passaggio personale, lontano dai racconti calcistici e dalle vicende sentimentali che più spesso occupano le cronache sull’ex numero dieci.

Totti, la stoccata alla Roma e le persone che si sarebbero approfittate del suo successo

Non manca il capitolo dedicato alla Roma, la squadra alla quale Totti ha legato la propria carriera. Parlando degli ultimi anni della sua esperienza in giallorosso, l’ex capitano esprime amarezza per il trattamento ricevuto dalla società: “Avrei preferito che la società mi rispettasse di più”, afferma durante il colloquio con Fagnani.

La giornalista affronta anche il tema dei rapporti personali costruiti durante gli anni di maggiore popolarità, chiedendo all’ex calciatore se qualcuno abbia approfittato della sua posizione. Totti risponde facendo riferimento a persone a lui vicine, compresi familiari, parenti e amici, e riassume la propria delusione con una frase destinata a far discutere: “Hanno mangiato in tanti”.

Secondo quanto emerge dalle anticipazioni, l’ex capitano racconta di aver compreso soltanto con il passare degli anni la natura di alcuni rapporti e di aver maturato rimpianti rispetto alla fiducia concessa in passato.

Resta aperto anche il tema di un possibile futuro nella Roma: durante l’intervista Fagnani gli pone una domanda su un eventuale ritorno nel club, ma la risposta completa non è stata ancora anticipata.

Totti a Belve, quando va in onda e dove vedere l’intervista

L’appuntamento con Francesco Totti a Belve è fissato per martedì 24 novembre 2026, alle 21:25, su Rai 2. La puntata sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, dove potrà essere recuperata successivamente alla messa in onda.

Ad accompagnare il ritorno del programma di Francesca Fagnani saranno altri due ospiti: Pierfrancesco Favino, attore tra i protagonisti del cinema italiano, e Gemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne.

L’intervista a Totti alternerà i momenti più personali a quelli ironici, tra cui un test di romanità nel quale Fagnani chiederà all’ex capitano di spiegare il significato di alcune sigle, compresa SPQR.

Ma sono soprattutto le confessioni sul padre, le parole su Ilary Blasi e il rapporto con la Roma a rappresentare il cuore delle anticipazioni. Un ritorno televisivo nel quale Totti torna a parlare pubblicamente di alcuni dei capitoli più difficili della propria vita, lasciando alla puntata integrale il compito di completare il racconto.