Roma, 23 novembre 2026 – I tram tornano a percorrere una parte importante della Capitale. Da oggi, lunedì 23 novembre, la linea 3 riprende il servizio sull’intero percorso tra Trastevere e Valle Giulia, grazie alla riapertura del tratto compreso tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Novità anche per la linea 19, che torna a utilizzare i tram sulla stessa tratta, mentre sul resto del percorso rimangono in funzione i collegamenti sostitutivi. La riattivazione del servizio non segna però la fine dei disagi: alcuni cantieri continuano a imporre modifiche alla circolazione, soprattutto nelle ore serali. Roma Mobilità ha diffuso il quadro aggiornato dei collegamenti e delle alternative a disposizione dei passeggeri.

Tram 3, torna il collegamento tra Trastevere e Valle Giulia: gli orari e le eccezioni

Con la riapertura del tratto Porta Maggiore-Valle Giulia, la linea 3 torna a percorrere l’intero tracciato tra i due capolinea, ripristinando il collegamento tranviario tra Trastevere e Valle Giulia.

Resta tuttavia una limitazione nelle ore serali. Dal lunedì al venerdì, a partire dalle 21, i tram saranno sostituiti dagli autobus tra Trastevere e Porta Maggiore, a causa dei lavori in corso su viale del Parco del Celio.

Ulteriori modifiche sono previste nelle notti di lunedì 23 e martedì 24 novembre, dalle 22:30 alle 4:30. In questa fascia oraria, gli autobus sostitutivi della linea 3 diretti a Trastevere seguiranno un percorso deviato attraverso lungotevere Aventino e Ponte Palatino, per poi tornare sul lungotevere in direzione di piazza di Porta Portese.

Linea 19, tornano i tram ma il percorso resta diviso: tutti i collegamenti

Anche per la linea 19 arriva una riapertura parziale. Da lunedì 23 novembre riprende il servizio tranviario tra Porta Maggiore e Valle Giulia, mentre il resto del collegamento continuerà a essere garantito attraverso autobus e altre linee.

La nuova organizzazione prevede tre servizi:

19Bus: autobus tra Valle Giulia e Ottaviano.

autobus tra Valle Giulia e Ottaviano. 519: autobus tra piazza dei Gerani e largo Preneste, in sostituzione dell’attuale 19Bus.

autobus tra piazza dei Gerani e largo Preneste, in sostituzione dell’attuale 19Bus. 514: tram tra largo Preneste e Porta Maggiore.

Per gli spostamenti tra Centocelle e Prati, Roma Mobilità indica come alternativa le linee Metro C e Metro A, con cambio a San Giovanni. Per raggiungere il Policlinico e l’Università La Sapienza da Centocelle è invece possibile utilizzare l’autobus 542 oppure le metropolitane C e B, con cambio a Colosseo.

Tram 2, 5, 8 e 14: dove restano gli autobus sostitutivi

La riapertura dei collegamenti sulle linee 3 e 19 si inserisce in un quadro ancora condizionato dai lavori sulla rete tranviaria romana. Diverse linee continueranno infatti a funzionare con percorsi modificati o servizi sostitutivi.

Sulla linea 2 resta attivo il servizio autobus sull’intero percorso tra piazza Mancini e piazzale Flaminio, a causa degli interventi Acea in piazzale delle Belle Arti.

Per le linee 5 e 14 rimane operativo il tram 514 tra Termini e largo Preneste. Dal 23 novembre il collegamento precedentemente svolto dal 19Bus tra largo Preneste e piazza dei Gerani passa alla nuova linea autobus 519.

Continua inoltre a circolare l’autobus 14 tra largo Preneste e viale Palmiro Togliatti, per consentire i lavori relativi alla nuova linea tranviaria 10, ai raccordi tra le linee 10 e 14 e al nuovo capolinea del Quarticciolo.