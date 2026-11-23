Latina, 23 novembre 2026 – La prevenzione si avvicina ai cittadini e arriva direttamente nei quartieri. Sabato 28 novembre e lunedì 7 dicembre, il Centro Socio Culturale Enzo Mengoni di Borgo Piave ospiterà due appuntamenti gratuiti dedicati alla salute e alle vaccinazioni. L’iniziativa, promossa nell’ambito di un progetto pilota della ASL di Latina, punta a rendere i servizi di prevenzione più accessibili anche nelle realtà periferiche, attraverso un primo incontro informativo e una successiva giornata di somministrazione gratuita dei vaccini.

Il centro, presieduto da Assunta Gneo, è stato individuato come sede pilota per sperimentare un modello di prevenzione sanitaria più vicino ai residenti. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno dalle 10 alle 12, con ingresso gratuito. Per partecipare alla giornata vaccinale del 7 dicembre sarà tuttavia necessario prenotarsi.

Vaccinazioni a Borgo Piave, il 28 novembre l’incontro gratuito con la ASL

Il primo appuntamento è in programma sabato 28 novembre, quando il Centro Enzo Mengoni ospiterà un incontro informativo aperto a tutta la cittadinanza. A illustrare l’importanza delle vaccinazioni, le procedure e i benefici della prevenzione sarà la dottoressa Maddalena Lippolis, direttore dell’UOC Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Latina.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti la possibilità di approfondire i temi legati alla prevenzione vaccinale e ricevere chiarimenti direttamente da una professionista sanitaria, con uno spazio dedicato alle domande e ai dubbi dei cittadini.

Il 7 dicembre vaccini gratuiti: quali saranno disponibili e come prenotare

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 7 dicembre, dalle 10 alle 12, e sarà dedicato alla somministrazione gratuita dei vaccini. Saranno disponibili le vaccinazioni contro difterite, tetano, Herpes Zoster e pneumococco.

Tra queste figura il vaccino anti-Zoster, destinato alla prevenzione dell’Herpes Zoster, comunemente conosciuto come fuoco di Sant’Antonio.

Per accedere alla giornata vaccinale è prevista la prenotazione obbligatoria, mentre la partecipazione all’incontro informativo del 28 novembre è libera e gratuita. Per ricevere informazioni e prenotare è possibile contattare il numero 320 1954023.

Il Centro Enzo Mengoni scelto per il progetto pilota: “Un’opportunità per il territorio”

La scelta del Centro Socio Culturale Enzo Mengoni come sede pilota valorizza il ruolo delle associazioni locali nel favorire l’accesso ai servizi sanitari, soprattutto nei quartieri più distanti dai principali presidi.

“Siamo davvero felici e orgogliosi che il nostro Centro sia stato scelto per avviare questa nuova iniziativa, che rappresenta un’opportunità importante per tutto il territorio. Essere individuati come progetto pilota per portare le vaccinazioni nelle realtà periferiche ci riempie di soddisfazione e conferma il valore del lavoro svolto in questi anni”, ha dichiarato la presidente Assunta Gneo.