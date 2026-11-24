Dalla Capitale a Civitavecchia, da Ostia e Fiumicino fino ad Anzio, Nettuno, Sabaudia, Terracina e Formia: tutti gli appuntamenti in programma mercoledì 25 novembre 2026 per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Roma, 24 novembre 2026 – Piazze, teatri, scuole e luoghi della cultura si preparano a diventare spazi di confronto e partecipazione. Mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Roma e numerose città della costa laziale ospiteranno manifestazioni, incontri, spettacoli e iniziative dedicate alla prevenzione della violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto.

Dalla Capitale all’Etruria meridionale, dal litorale romano fino alla costa pontina e al Golfo di Gaeta, il programma coinvolge amministrazioni comunali, associazioni, istituti scolastici e volontari. Il filo conduttore è quello di trasformare una ricorrenza simbolica in un’occasione concreta per informare i cittadini, riconoscere i segnali della violenza e far conoscere gli strumenti di sostegno alle vittime. Tra gli appuntamenti annunciati figurano i cortei di Roma e Civitavecchia, le iniziative culturali di Ostia, gli eventi di Anzio e Nettuno, la mobilitazione di Pomezia e gli incontri pubblici in provincia di Latina. Di seguito gli eventi comunicati dagli organizzatori, con orari e luoghi disponibili.

Roma, dal Campidoglio ai quartieri: cortei, spettacoli e incontri contro la violenza sulle donne

Anche Roma si mobilita per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dal Campidoglio alle piazze dei quartieri, passando per teatri, biblioteche, scuole e strutture sanitarie, la Capitale propone un calendario di appuntamenti dedicati alla prevenzione, alla memoria delle vittime e al sostegno delle donne che subiscono violenza.

Al centro del programma promosso da Roma Capitale c’è «Roma rompe il silenzio. La città domanda, la rete risponde», l’incontro organizzato mercoledì 25 novembre nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio. L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine, del mondo universitario, della sanità, della scuola, del terzo settore e delle imprese. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nella prevenzione e nell’assistenza alle vittime. L’amministrazione promuove inoltre la campagna «Fatti sentire», rivolta in particolare agli uomini e pensata per contrastare atteggiamenti e comportamenti che alimentano la violenza di genere. In programma anche l’illuminazione del Campidoglio con il numero nazionale antiviolenza 1522.

Montesacro, gli studenti in piazza Sempione tra flash mob e musica

Nel Municipio III, a Montesacro, appuntamento alle 9:30 in piazza Sempione per la quinta edizione dell’iniziativa «Le scuole in piazza contro la violenza sulle donne». Studentesse e studenti degli istituti del territorio saranno protagonisti di performance artistiche, flash mob, letture poetiche, musica e interventi dedicati al rispetto e alla parità di genere. L’evento coinvolgerà direttamente le nuove generazioni in una mattinata di sensibilizzazione e partecipazione pubblica.

Tiburtina, letture e teatro a Villa Ipazia

Nel Municipio IV, alle 17:30, la Casa del Municipio Roma IV – Villa Ipazia di Alessandria, in viale Rousseau 90, ospiterà una giornata della rassegna «Facciamo rumore – Breaking the Silence». Il programma del 25 novembre comprende letture poetiche, una sfilata e lo spettacolo teatrale «Qualcosa di Lei». L’iniziativa fa parte di cinque giornate di eventi, dal 23 al 27 novembre, realizzate in collaborazione con l’associazione D.o.n.n.a. APS.

Eur, tre incontri tra strutture sanitarie, istituzioni e associazioni

Nel Municipio IX la giornata prevede tre appuntamenti nell’ambito della rassegna «Dedicato alla libertà femminile». Alle 10:00, presso l’Hilton La Lama, in viale Europa 287, è prevista un’iniziativa nazionale del gruppo alberghiero contro la violenza di genere. Alle 15:30, al Campus Bio-Medico, in via Álvaro del Portillo 200, si parlerà del rapporto tra ospedali e servizi territoriali e dell’importanza di una rete coordinata di assistenza. Alle 18:30, negli spazi della Vaccheria, in via Giovanni l’Eltore 35, si terrà l’incontro pubblico «Basta violenza contro le donne: la rete che serve», dedicato alla collaborazione tra istituzioni, servizi e realtà associative.

Magliana, tre cerimonie per ricordare le vittime di femminicidio

Nel Municipio XI, la manifestazione «Il nostro ricordo, le nostre donne» sarà dedicata a Sara Di Pietrantonio, Manuela Petrangeli e Badda Liyanage. Tre le cerimonie commemorative previste: alle 9:30 in via della Magliana 1125, presso la panchina rossa dedicata a Sara Di Pietrantonio; alle 11:00 in via degli Orseolo 36, in memoria di Manuela Petrangeli; alle 11:45 in via Luigi Greppi 90, in ricordo di Badda Liyanage. Presso ciascuna panchina sarà deposta una corona di fiori, in un percorso di memoria che attraverserà il territorio municipale.

Battistini e Boccea, corteo contro la violenza sulle donne

A Roma Nord-Ovest, dalle 17:30 alle 20:00, è previsto un corteo con partenza da via Ennio Bonifazi e arrivo al Parco del Pineto, in via Francesco Albergotti, nei pressi della fermata Battistini della linea A della metropolitana. Il percorso attraverserà largo Gregorio XIII, via di Boccea, circonvallazione Cornelia e via Domenico Tardini. Roma Servizi per la Mobilità segnala possibili rallentamenti al traffico lungo le strade interessate dalla manifestazione.

Trionfale, alla Asl Roma 1 un incontro aperto ai cittadini

Alle 14:30, nella Sala Basaglia del padiglione 26 del Santa Maria della Pietà, la Asl Roma 1 presenterà le procedure operative per prevenire e contrastare la violenza di genere. L’incontro, aperto a tutti, coinvolgerà rappresentanti del Municipio XIV, della Polizia di Stato e delle associazioni impegnate nella rete di protezione delle vittime.

Cassia, libri e fotografie per raccontare la violenza

Nel Municipio XV, dalle 9:00 alle 12:00, la Biblioteca Galline Bianche ospiterà un ciclo di letture sulla parità di genere con gli studenti dell’Istituto Pascal, a cura di Differenza Donna APS. Dalle 16:30 alle 19:00, al CSAQ Cassia, si terranno la presentazione del libro «Io ce l’ho fatta» di Irene Merlo e la mostra fotografica «Donne contro la violenza» di Iman Sutiyki, nell’ambito di un’iniziativa curata dalla Fondazione Terraperta.

Monteverde, al Teatro Santa Chiara lo spettacolo «Oltre quel basta»

Alle 21:00, al Teatro Santa Chiara, in via del Casaletto 691, la compagnia Oltre Il Sipario APS presenterà «Oltre quel basta». Lo spettacolo utilizza monologhi, canto e danza per affrontare il tema della violenza sulle donne. L’evento è patrocinato dai Municipi XI e XII e sarà replicato domenica 29 novembre alle 18:00.

Al MAXXI un confronto sui dati e sulla prevenzione della violenza

Il Museo MAXXI, in via Guido Reni 4, ospiterà l’incontro «Misurare il cambiamento – Dati, esperienze e visioni per contrastare la violenza di genere», promosso dall’Associazione Pari. L’iniziativa mette al centro l’importanza dei dati, delle esperienze e delle pratiche di prevenzione per valutare le azioni di contrasto alla violenza.

Civitavecchia, corteo degli studenti e incontro pubblico all’Aula Pucci

A Civitavecchia la giornata del 25 novembre vedrà protagonisti soprattutto i giovani. Alle 9:00, dal parcheggio del piazzale del Tribunale, partirà un corteo studentesco che attraverserà le vie cittadine per raggiungere l’Aula Pucci. Alle 10:30 è previsto un incontro pubblico con la partecipazione di Sveva Fattori, nell’ambito del programma promosso dall’amministrazione comunale insieme alle scuole e alle associazioni del territorio. L’iniziativa si inserisce in un calendario più ampio, che comprende anche l’inaugurazione, il 24 novembre, di una targa dedicata alle sorelle Mirabal e di una panchina rossa in viale Palmiro Togliatti.

Santa Marinella, tre giorni di incontri: il 25 novembre si apre con le testimonianze

A Santa Marinella prende il via «Un nodo contro la violenza sulle donne», rassegna culturale articolata su tre giornate, dal 25 al 27 novembre. Il primo appuntamento sarà dedicato alla lettura e alla riflessione sulle testimonianze autobiografiche di Gisèle Pelicot e Virginia Giuffre, due vicende che hanno contribuito ad alimentare il dibattito pubblico sulla violenza e sugli abusi. L’iniziativa si svolgerà alla Casina Trincia. La rassegna proseguirà il 26 novembre con un reading dell’associazione culturale Le Voci e il 27 novembre con incontri dedicati agli studenti e alla letteratura.

Ladispoli, al Cinema Teatro Freccia la proiezione gratuita di «L’acqua non è mai ferma»

A Ladispoli il cinema diventa uno strumento per affrontare il tema della violenza sulle donne. L’appuntamento è al Cinema Teatro Massimo Freccia con «Oltre il silenzio», iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura. Al centro della giornata il film L’acqua non è mai ferma, diretto da Roberto Mariotti e Ilaria Jovine. Sono previste due proiezioni: alle 11:00 un appuntamento riservato agli studenti delle scuole superiori e alle 21:30 una proiezione gratuita aperta alla cittadinanza, seguita da un confronto con autori, interpreti e rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo è utilizzare il linguaggio cinematografico per approfondire i meccanismi della violenza e stimolare una riflessione collettiva.

Ostia, al Teatro Fara Nume un incontro sulla violenza nell’era digitale

A Ostia torna per il secondo anno «Oltre il silenzio», l’iniziativa organizzata da UNI OSTIA con il patrocinio della Presidenza del Municipio X di Roma Capitale. L’appuntamento è fissato alle 17:00, al Teatro Fara Nume, in via Domenico Baffigo 161. Il tema dell’edizione 2026 è «Oltre il silenzio: prevenzione, pedagogia di genere e responsabilità nell’era digitale». Il confronto affronterà il ruolo dell’educazione nel contrasto agli stereotipi e alle forme di violenza, comprese quelle che si manifestano attraverso i mezzi digitali. Prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e di specialisti, oltre a un intervento musicale dell’Associazione Corale Polifonica Santa Monica.

Fiumicino, a Maccarese il calcio femminile scende in campo contro la violenza

Lo sport sarà protagonista nel territorio di Fiumicino. Alle 15:00, presso lo stadio W3 di Maccarese, è in programma una partita di calcio femminile nell’ambito dell’iniziativa «La tua squadra siamo noi». L’evento, promosso dall’associazione Donne per la Sicurezza ODV con il coinvolgimento della Lega Nazionale Dilettanti e il patrocinio della Regione Lazio, sarà dedicato alla memoria dell’allenatore Nazzareno Cerusico, a un anno dalla sua scomparsa. La manifestazione intende valorizzare lo sport come strumento di educazione al rispetto, alla collaborazione e alla parità, coinvolgendo atlete, famiglie e cittadini.

Fregene, alla Biblioteca Gino Pallotta un pomeriggio di sensibilizzazione

Anche Fregene partecipa alle iniziative del 25 novembre con un appuntamento alla Biblioteca Gino Pallotta, in viale della Pineta 140. La biblioteca ha annunciato un pomeriggio dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa è segnalata nel calendario degli appuntamenti culturali locali; non risultano tuttavia sufficienti dettagli verificabili per indicare l’orario e il programma completo.

Pomezia, primo corteo cittadino e spettacolo «Il silenzio fa rumore»

A Pomezia sono previste due iniziative dedicate alla violenza di genere. L’associazione Sportello Donne Pomezia ha promosso il primo corteo cittadino contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, invitando alla partecipazione le scuole del territorio. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune e del Consorzio sociale Pomezia-Ardea. Accanto alla mobilitazione è annunciato lo spettacolo teatrale «Il silenzio fa rumore», proposto dal Comune alla cittadinanza. La rappresentazione racconta le storie di quattro donne che trovano la forza di dare voce alle proprie esperienze e di ricostruire uno spazio di libertà. Per entrambi gli appuntamenti restano da verificare gli orari e, per lo spettacolo, la sede esatta.

Ardea, al Museo Manzù la danza racconta i meccanismi della violenza

Ad Ardea il 25 novembre passa attraverso il linguaggio della danza contemporanea. Alle 18:30, al Museo Giacomo Manzù, in via Laurentina km 32,800, è annunciata la performance «Andrà tutto bene – Dare corpi, parole e significati alla violenza contro le donne». Ideato e diretto da Rozenn Corbel, lo spettacolo utilizza brevi coreografie per raccontare i meccanismi di potere, le dinamiche di controllo e la violenza nelle relazioni. La scheda dell’evento riporta un accesso legato alla tariffa museale, con indicazioni economiche non del tutto coerenti: si consiglia pertanto di verificare le condizioni d’ingresso presso il museo.

Anzio, le Madri Costituenti e l’educazione all’amore: due eventi gratuiti

Ad Anzio prosegue la seconda edizione della rassegna «Mia madre, mia figlia, mia sorella», promossa dall’amministrazione comunale dal 23 al 28 novembre. Per mercoledì 25 sono previsti due appuntamenti, entrambi a ingresso libero. Alle 10:00, presso il PalaRinaldi, in piazzale Christian Cappelluti, andrà in scena «Riscrivere l’Italia: le madri costituenti si raccontano», spettacolo scritto e interpretato da Gisella Lombardi, conosciuta come LasettimaLettera. La rappresentazione darà voce a sette protagoniste dell’Assemblea Costituente, ripercorrendo il contributo delle donne alla nascita della Repubblica e alla conquista dei diritti. Alle 16:30, al Museo civico archeologico, si svolgerà l’incontro «Amore e psiche, educare all’amore per prevenire la violenza», a cura di Naida Casale, dedicato alle relazioni e alla prevenzione dei comportamenti violenti.

Nettuno, una nuova panchina rossa e lo spettacolo «Penelopeia»

A Nettuno la giornata sarà scandita da due appuntamenti. Alle 12:00, sul lungomare Matteotti, nella zona davanti al Municipio, è prevista l’installazione di una nuova panchina rossa donata da De Nigris Editori al Comune. Il simbolo resterà come testimonianza permanente dell’impegno contro la violenza di genere. Alle 18:30, nella Sala Consiliare di piazza Cesare Battisti, andrà in scena «Penelopeia – Resisterò, conservando nel petto costante il mio cuore», appuntamento della rassegna culturale Foglie d’Autunno, organizzato dall’associazione Baraonda con il patrocinio del Comune. Lo spettacolo sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sabaudia, in piazza le sagome delle donne vittime di violenza

A Sabaudia, alle 10:30, piazza del Comune ospiterà «PRESENZE – Fragili nella materia, forti nella presenza». L’iniziativa, promossa da FIDAPA in collaborazione con Pro Loco e Confcommercio e patrocinata dal Comune, avrà al centro le sagome realizzate dall’artista Alessandra Chiccarella. Le installazioni sono pensate per restituire visibilità e identità alle donne vittime di violenza, ricordando le storie personali dietro i numeri del fenomeno. L’evento porterà il messaggio della prevenzione e del rispetto direttamente nel cuore della città, attraverso un intervento artistico accessibile alla comunità.

Terracina, dal Codice Rosso alla rinascita: convegno, mostra e concerto d’arpa

Tre appuntamenti accompagneranno la giornata del 25 novembre a Terracina, nell’ambito del programma «Dal Codice Rosso alla Rinascita», organizzato dall’assessorato alle Politiche Sociali. Alle 9:30, nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale, si svolgerà un convegno dedicato alla prevenzione, alla tutela delle vittime e agli strumenti di contrasto della violenza. Tra gli interventi annunciati figurano quelli del vicesindaco Claudio De Felice, della dirigente del Commissariato di Polizia Anna Tocci, del capitano dei Carabinieri Giuseppe Inzinza e di professionisti del settore sociale e sanitario. Sono previste anche testimonianze dirette. Alle 18:00, presso la Chiesa del Purgatorio, sarà inaugurata la mostra «Libere di Volare – Arte visiva, creatività e poesia», visitabile fino al 27 novembre. Alle 18:30, nella stessa sede, è in programma il concerto d’arpa dell’Ensemble Sinetempore Harp Attack.

Fondi, mostra immersiva e cena di beneficenza per il Centro Antiviolenza

A Fondi prosegue fino al 25 novembre l’esposizione immersiva «Dentro il silenzio», dedicata all’esperienza femminile e alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, allestita nell’ambito del programma promosso dall’amministrazione comunale. Mercoledì 25 è inoltre prevista la cena di beneficenza «Il verso giusto è il rispetto», organizzata dall’associazione Nadyr, che gestisce il Centro Antiviolenza comunale. Secondo le informazioni pubblicate il 23 novembre, la cena ha già registrato il tutto esaurito. Nel calendario cittadino rientrano anche iniziative simboliche e un percorso istituzionale dedicato alla prevenzione, mentre l’inaugurazione di una nuova panchina rossa è programmata per il 27 novembre, non per il 25.

Formia, scarpe rosse in piazza e incontro sulla rete antiviolenza

A Formia sono due gli appuntamenti principali della giornata. Dalle 10:00, in piazza della Vittoria, l’associazione Volontari Emergenza Radio Sud Pontino, con il patrocinio comunale, promuove «Proteggersi è prendersi cura». Il presidio pubblico prevede installazioni con scarpe rosse, pannelli per raccogliere i messaggi dei cittadini, informazioni sul segnale internazionale di richiesta d’aiuto Signal for Help e momenti musicali accompagnati dal violino. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00, nell’aula della palazzina direzionale dell’ospedale Dono Svizzero, si svolgerà l’incontro «Sanità, istituzioni e terzo settore insieme contro la violenza sulle donne». L’appuntamento accompagna la campagna della Asl di Latina «Non serve la ricetta per chiedere aiuto», realizzata con l’Ordine dei Farmacisti, l’associazione Mai Più Vittima ODV e il Rotary Club Formia-Gaeta per rafforzare l’accesso alle reti territoriali di sostegno.

Cerveteri, Tarquinia e Montalto di Castro: le iniziative nei giorni vicini al 25 novembre