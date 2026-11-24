INFORMAZIONE DI SERVIZIO
Acquedotto Prataroni, al via i rilievi di Acea: le vie interessate
Dal 25 novembre inizieranno le verifiche tecniche sulla rete idrica
Fiumicino, 24 novembre 2026 – Prende il via il percorso per la presa in carico dell’acquedotto Prataroni da parte di Acea Ato 2. A partire da mercoledì 25 novembre 2026, saranno avviate le attività di rilievo tecnico della rete acquedottistica, nell’ambito del contratto di servizio transitorio relativo agli acquedotti Arsial, in attuazione dell’articolo 29 della legge regionale n. 20/2024.
Le vie interessate dai rilievi
Le verifiche tecniche, propedeutiche alla successiva presa in carico della rete idrica, interesseranno le seguenti strade:
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Via Uberto Pedroli;
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Via P. Mantovani;
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Via C. Belviglieri;
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Via M. Giovagnoli;
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Via F. Ramorino.
Guasti e disservizi idrici: il nuovo numero verde
A partire da giovedì 3 dicembre 2026, sarà inoltre attivo il numero verde dedicato 800.006.688, attraverso il quale i cittadini potranno segnalare eventuali guasti, anomalie o disservizi relativi al servizio idrico.