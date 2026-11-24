In cerca del progetto|
Anzio Colonia, nuova rete fognaria su via Bottego: via all’iter per l’incarico tecnico
Dopo l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione il 29 ottobre, il Comune ha avviato l’iter per affidare progettazione e direzione lavori
Dopo l’allagamento del 9 ottobre scorso, il quartiere di Anzio Colonia avrà un nuovo tratto di fogna. La giunta guidata dal sindaco Aurelio Lo Fazio il 29 ottobre ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione dei lavori di “realizzazione nuova rete fognaria acque bianche su via Bottego fino all’intersezione con via Vespucci”, redatto dall’ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo di 350.000 euro.
In cerca di una figura tecnica
Ora il Comune cerca un professionista cui affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori per l’intervento, con una determinazione dirigenziale del 19 novembre 2026 che fissa l’importo a base d’asta in 30.916 euro e avvia la procedura tramite trattativa diretta su piattaforma digitale.
L’ondata di maltempo e le criticità registrate sul territorio
L’intervento si inserisce in un quadro di attenzione alle criticità idrauliche e stradali emerse durante l’ondata di maltempo di inizio ottobre. Il 9 ottobre scorso, a causa delle forti piogge previste dall’allerta meteo arancione emessa dal centro funzionale della Regione Lazio, si erano verificati forti disagi in diverse strade del territorio.